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最新世界大學排名 台清交名次都下滑

英國教育資訊機構QS今公布「2018世界大學排名」，台灣學校僅有台大排進全球百大，名次也從68名下滑至76名。（資料照，記者林正堃攝）

2017-06-08  11:40

〔即時新聞／綜合報導〕英國教育資訊機構QS（Quacquarelli Symonds），今公布「2018世界大學排名」，全台有16所學校進榜，但僅有台大排進全球百大，名次也從68名下滑至76名。

根據英國教育資訊機構QS所公布的「2018世界大學排名」中，美國麻省理工學院連6年蟬聯首位、史丹佛大學、哈佛大學、美國加州理工學院及英國劍橋大學分居2至5名，亞洲最高大學排名為新加坡新加坡南洋理工大學，名列第11名。

台灣今年有16所學校進榜，但是僅有台大擠進全球百大，不過排名從68名下滑至76名，另外排名前段班的清交也有所退步，國立清華大學也從151名下滑到161名，國立交通大學也由174名退至207名。

另外13所進榜的台灣學校分別是，國立成功大學（222名）、國立台灣科技大學（264名）、國立台灣師範大學（289名）、國立陽明大學（329名）、國立中山大學（388名）、國立中央大學（391名）、台北醫學大學（398名）、長庚大學（481名）、國立政治大學、國立中興大學、國立台北科技大學（600+名）、逢甲大學、輔仁大學（800+名）。

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