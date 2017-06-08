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高捷赴日地鐵合作 現場插滿台灣國旗

2017-06-08  10:34

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高捷公司打了一場成功的國民外交！今早赴日與日本關西京福地鐵簽約合作，車站的商店插滿台、日兩國國旗，讓高捷人員相當感動。

今天上午，高捷公司與京福電鐵（簡稱嵐電）、江之電鐵，在京都嵐電嵐山車站共同簽訂觀光三方合作協議，這也是台日首宗三方鐵道行銷合作案。

包括京都府副知事城福先生、京都市市長均親自出席，高捷則由顧問陳瑞騰代表前往，簽約儀式中，同步亮相嵐電為這次合作打造的高捷主題電車首航儀式，並命名為「高雄捷運號」，吸引日本媒體報導。

最讓高捷人員感動的是，京都嵐山車站的商店，自動插滿台日兩國國旗，象徵台日友好。

高捷公司表示，即日起至明年3月31日，台灣民眾可持高捷販售的1、2日卡、高捷發行任一款套票票根，至嵐電「四條大宮站」、「嵐山站」、「帷子之辻站」、「北野白梅町站」，免費兌換「嵐電沿線PASSPORT」。

日本旅客可持已使用「嵐電一日券車票」及「江之電一日券」，至高捷R4、R8、O5/R10、R11、R16等車站服務台，免費兌換「高雄捷運沿線PASSPORT」，隨冊附贈一張好玩卡。

為紀念三方合作，江之電授權提供藤澤站的進站音樂「喜歡。江之電」（好きです江ノ電），6月8日至6月14日於高捷全線車站播放，讓台灣民眾不用到日本，也可聆聽最道地的日本電車音樂。

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  • 京都嵐山車站的商店，插滿台日兩國國旗。（高捷公司提供）

    京都嵐山車站的商店，插滿台日兩國國旗。（高捷公司提供）

  • 嵐電特地打造的高捷主題電車，命名為「高雄捷運號」。（高捷公司提供）

    嵐電特地打造的高捷主題電車，命名為「高雄捷運號」。（高捷公司提供）

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