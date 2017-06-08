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天氣一天比一天熱 彭啟明：下週留意梅雨鋒面

今天氣持續高溫炎熱，未來幾天恐越來越熱，市區中午高溫上看35度，民眾須注意防曬及補充水分。（資料照，記者黃志源攝）

2017-06-08  09:59

〔即時新聞／綜合報導〕因太平洋高壓及偏南風影響，今（8日）天氣持續高溫炎熱，未來幾天恐越來越熱，市區中午高溫上看35度，民眾須注意防曬及補充水分。

氣象達人彭啟明表示，本週天氣穩定，未來幾天有機會更熱一些，清晨的溫度都已達27度左右，都會區中午高溫有機會挑戰33至35度，在這種高溫的幅度上，每增加一度，都會讓人很有感，彭啟明提醒民眾，幾週之後，每天氣溫超過35度將成為常態，請大家要有心理準備。

穩定的天氣將在下週出現變化，彭啟明表示，下週一開始，在長江流域附近發展的鋒面會明顯南移，台灣位於鋒面前緣的暖區內，西南風增加，午後陣雨也會增加，這波系統會先在台灣北邊徘迴擺盪，有不少資料認為，下週四以後鋒面會南下在台灣上空徘徊，這對台灣的威脅大增，這波鋒面與上週帶來暴雨的系統都屬典型的梅雨鋒面。

不過彭啟明強調，梅雨鋒面本身的變動度相當高，有時候下大雨，很快就會過去，不見得會造成災情，而中小尺度的對流系統發展所帶來的瞬間驟雨無法在一週前就能預測，只能等時間近一點會比較明確，準確度也才會提高。

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