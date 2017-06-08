林飛帆婚禮場地揭密 浪漫＋重隱私獲青睞

2017-06-08 10:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕太陽花學運領袖之一的林飛帆，傳本週日將在彰化顏氏牧場II舉辦終生大事，可是林飛帆是台南人，其妻林雅萍是北部人，兩人結婚卻選在彰化八卦山脈間，令人好奇該牧場有何特殊魅力？曾在此舉辦婚禮的本報讀者賴婷婷說，場地充滿浪漫氛圍，是女孩夢想的結婚地方，而婚禮採包場制，能給予新人絕對的隱私，也是吸引名人到此結婚的原因之一。

賴婷婷表示，顏氏牧場II是彰化少見的花園婚禮場地，由廢棄10多年的豬舍改建，舊式的紅磚建築與歐式大榖倉充滿異國色調，也是用餐的地點，而後方的大草皮，就是舉辦證婚儀式的最佳浪漫地，容納400人不是問題。

賴婷婷指出，比較特別的是婚禮採人頭制收費，收費項目包括餐費與婚禮布置費，以目前官網公告價格每人1880元加10％服務費，費用不算便宜，不過這也最是吸引她的地方，因為外燴由南部知名連鎖餐廳負責，能提供25道西式自助料理，婚禮布置由中部知名花藝公司設計，量身打造新人最愛的風格，令人難忘。

賴婷婷也說，舉辦婚禮時，牧場會暫時不對外營業，所以閒雜人等難以進入，對於新人與賓客而言，也能保有絕對的私人空間，所以不難想像「帆神」林飛帆會選擇在此舉辦終生大事。

對此，顏氏牧場II拒絕透露相關訊息，僅表示尊重客人隱秘，不便透露。

不過該牧場網站已秀出本週日（11日）不對外開放的公告，加上彰化警方自爆人力布署，意外讓這場婚禮未演先轟動。