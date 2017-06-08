國語日報12名常董和董事 聯合聲明槓上董座

財團法人國語日報爆發董事會糾紛。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-06-08 09:45

〔記者林曉雲／台北報導〕創刊70年的財團法人國語日報鬧出家變，第19屆董事會2月底任期屆滿，卻拒不下台，不但董事長鬧雙胞，現任董事長林昭賢更以社方名義提起民事訴訟控告4位董事。國語日報社第19屆12名常董和董事今早發出聯合聲明，指控林昭賢藉故拖延、拒不改選，並否認國語日報是教育部的，強調自創刊以來，從未接受官方資金捐助。

現任董事、台大中文系退休教授洪國樑受訪表示，6月6日召開董事會改選，但林昭賢仍藉故拖延，拒不改選，且在會中提出「三點共識」，要求所有董事簽署，其中一點卻涉嫌違反選罷法，針對第20屆董事會改選，現有董事16位，名額17位，1人退休，第19屆董事16人是「第20屆當然的當選人」，再補選一位缺額，但是依法在任期內有出缺是補選，任期屆滿則是全面改選，現任董事是當然候選人、而非當然當選人，違法又荒謬，補選和改選不一樣，天底下那有這樣的改選法，且共識只能包裹同意，不能逐條表決。

洪國樑表示，被除名的中研院院士曾永義等4位董事資格，理應由董事會來決定，依章程是董事連續二次未出席才可除名，但林昭賢卻未經過董事會同意即除名，又藉著司法訴訟拖延，想要繼續當董事長，在6月6日董事會中，這四位被除名的董事均有出席，紀錄也宣布應出席16人，已出席15人，挺林派常務董事隨即提出教育部要求討論的三點指示，除了選舉一案外，另二點共識是承認4名董事資格及撤銷法院訴訟，但因多數董事不同意第19屆董事直接成為第20屆當選人，協商因此破裂，如果照教育部的說法，一定要林昭賢主持會議，不照林昭賢意思，就不主持會議，這樣永遠無法改選新的董事會。

教育部終身教司司長黃月麗表示，所謂的三點共識不是教育部給的，教育部是要求儘速召開董事會針對去年提出的章程修正案內容、4位董事資格爭議等進行討論，教育部要求的是儘快改選新的董事會，至於董事選舉應依國語日報的章程規定，現在的問題出在董事會，要回到董事會解決，教育部是協助董事會恢復正常運作。黃月麗也表示，董事會任期屆滿未完成改選，未向法院變更登記之前，現任董事會具有效性，如果董事長不主持，改選董事會要如何有效召開，也要回到國語日報章程，董事自己不清楚，怎能要教育部代為搞清楚？

聲明全文如下：

關於近日媒體報導，國語日報社董事會改選爭議，回應如下：

1.任期屆滿，就應改選，這是國語日報董事會章程規定。

2.林昭賢藉故拖延，拒不改選，也不主持會議，甚至逕自離席。在場其餘董事只好推派代表擔任主席，依據主管機關教育部指示，主持董事會改選事宜，選出第20屆董事會。相關文件與紀錄，將送教育部核備。

3.國語日報歷史公開而透明，自民國三十七年十月二十五日創刊以來，從未接受官方資金捐助，完全獨立營運至今。