桃機砸23.5億 建置T3資訊大數據系統

暑假旅遊旺季即將到來，光是出境過海關就要花上許多時間，日前開工的桃園機場第三航廈，編列約23億5千萬元預算，投入資通訊系統工程，未來透過大數據分析，可望節省旅客通關時間。（資料照，記者劉信德攝）

2017-06-08 09:27

〔記者楊媛婷／台北報導〕桃園機場第三航廈日前開工，為躋身先進機場，桃機公司編列約23億5千萬元預算，投入第三航廈資通訊系統工程，將整合乘客、貨物、服務等資訊，並藉由資訊共享與大數據應用，提供個人化旅客服務，也提供航空公司、機場乘客等優化運行效率或飛航服務，隨著大數據資料的分析，未來可望從現有滿載的航權中，再釋放出額外的航線。

透過數據分析旅客通關時間

桃機公司在第三航廈準備建置的資通訊系統工程中，將有52個子系統，其中包含大數據分析應用，透過大數據分析應用，不僅能掌握分析旅客的通關時間、通關績效等，也能分析機場內非航空營業收入，透過數據掌握與航班資料交叉分析，不僅能即時掌握每間商店對機場的貢獻度，也能知道每一類型商店的最佳設置點。

桃機公司指出，待系統建置後，透過數據分析，進行機場含跑道等設備預防性維護，另外也會建立資訊通訊的軟硬體平台與機房等提供各單位使用，機房則會提供給各單位使用與租用，避免重複投資，也就是之後航空公司以租用模式取代過去的建置機房方式。

桃機公司也表示，系統同時會建置機場協調決策平台，透過該平台將能安排所有飛機起降登機門、跑道優先順序，將能讓飛機在跑道滑行時段降低到最短，有效節省燃油等成本。

提供人力判斷節省安檢時間

目前引進大數據系統服務的機場有新加坡樟宜機場、英國希斯洛機場、德國法蘭克福機場等，以法蘭克福機場目前所應用的智慧服務為例，機場管理單位可在儀表板上，看到各航班資訊、旅客人次波動，和機場設施使用情況的視覺圖形呈現，將能更快依現場資訊指揮調度，或是當機場安檢通道出現大量人潮時，系統便會立刻呈現在畫面上，並分析每位旅客安檢平均等待時間，協助管理者作判斷，最後再蒐集相關數據並作歷史分析，結合各時段人流波動及現場工作人力分配，給予機場管理者建議，例如須加派多少安檢人力支援、加開多少安檢通道，避免旅客都堵塞於同一安檢通道，降低登機旅客等待安檢時間等。