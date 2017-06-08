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下週三鋒面伴西南氣流 吳德榮：第二波致災梅雨鋒

前氣象局預報中心主任吳德榮指出，下週三起滯留鋒在台灣上空徘徊且伴隨西南氣流，將激發劇烈天氣並伴隨大量降雨。（圖截自氣象局）

2017-06-08  07:58

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局指出，今天（8日）各地高溫超過31度，北部、東北部及各地山區須留意午後雷陣雨。前氣象局預報中心主任吳德榮今早在網路撰文指出，今天至週日（11日）各地天氣穩定且晴朗，但下週三（14日）起滯留鋒在台灣上空徘徊且伴隨西南氣流，將激發劇烈天氣並伴隨大量降雨，將是「第二波」典型致災的梅雨鋒。

吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫到，歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天至週日台灣各地天氣穩定，今、明西半部高溫都在34、35度，週末高溫更可能升至36度，山區午後有局部短暫雷陣雨，東半部有局部陣雨。下週一（12日）清晨西南風與陸風輻合作用，西南部有局部陣雨，午後北、中、南皆有局部性雷陣雨的機率。

貼文還說到，下週二（13日）西南氣流增強，迎風面西半部有局部陣雨，南部、中部山區降雨明顯，背風面東半部降雨零星。下週三至週六（17日）滯留鋒在北部近海至台灣上空徘徊，鋒面前伴隨西南氣流，大氣環境很不穩定，將激發劇烈天氣並伴隨大量降雨，將是「第二波」典型致災的梅雨鋒，絕不可「掉以輕心」。

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  • 吳德榮還說到，下週三至週六滯留鋒在北部近海至台灣上空徘徊，將激發劇烈天氣並伴隨大量降雨，是「第二波」典型致災的梅雨鋒。（資料照）

    吳德榮還說到，下週三至週六滯留鋒在北部近海至台灣上空徘徊，將激發劇烈天氣並伴隨大量降雨，是「第二波」典型致災的梅雨鋒。（資料照）

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