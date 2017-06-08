06/08 各報重點新聞一覽

2017-06-08 06:09

自由時報

都更肥滋滋 國語日報爆權鬥

創刊七十年的財團法人國語日報疑因爭奪都更後上看百億的龐大利潤，鬧出家變，第十九屆董事會二月底任期屆滿，卻拒不下台，不但董事長鬧雙胞，現任董事長林昭賢更以社方名義提起民事訴訟控告四位董事。教育部終身教育司司長黃月麗昨天表示，董事會如無法完成改選，教育部將依法介入，選任臨時董事、代行職務接管，最嚴重可廢止設立許可。

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中國軍力威脅劇增 美允續助台自衛

美國國防部六日公布年度中國軍力報告，在中國對台軍事威脅方面，解放軍已具備發動日益精密的對台軍事行動能力，中國各式短中程、洲際彈道飛彈、巡弋飛彈約一千六百七十五枚至二千二百枚。此外，部署在台海附近的水面艦數量也大增。面對兩岸軍力日趨失衡，美方強調將持續協助台灣維持足夠的自衛能力。

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伊朗國會大樓何梅尼墓遭連環恐攻 12死43傷

伊朗首都德黑蘭七日發生兩起連環恐攻，伊朗最重要的兩大象徵：國會大樓及前宗教領袖何梅尼的陵墓都成為攻擊目標，六名攻擊者全被擊斃，但他們殺害至少十二人，造成四十三人受傷。激進組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）已坦承犯案。此為該組織首度在什葉派為主的伊朗境內發動重大恐攻。而伊朗最具權力的軍事機構「革命衛隊」則指控遜尼派的沙烏地阿拉伯是幕後主使。

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蘋果日報

玉膳坊月子餐工廠 瓦斯外洩 驚天爆12傷

「炸得太慘烈了！」藝人賈靜雯、隋棠等名人推薦的「玉膳坊月子餐」，其位於新北市的中央廚房，昨上午因瓦斯管線脫落，大量氣體外洩引發氣爆，現場宛如遭龍捲風肆虐，物品及鋼條四散、車子鈑金被掀翻，造成12人受傷，幸均無生命危險，強大氣流甚至衝至相隔15公尺的對街，一名倒楣送便當男，被飛射的玻璃炸身，痛得脫衣哀號，玉膳坊員工劫後則激動相互擁抱；警方昨約談玉膳坊業者和瓦斯行員工，雙方互推責任，氣爆原因和責任仍待釐清。

危險因子 高血糖最要命

衛福部每年都公布國人10大死因，但醫學界認為這些死因性質比較像「果」，若挖到更深層的「因」，更有利於預防保健，為此台灣大學與衛福部合作，首次找出國人死亡危險因子排行，發現高血糖最要命，吸菸、高血壓、PM 2.5緊追在後；專家推論高血糖成冠軍應與糖尿病患死亡率較高有關，可見飲食控糖很重要。

聯合報

菜價漲沒3天回跌 農委會改口：沒要抓菜蟲

豪雨重創雲林縣，農委會主委林聰賢三日在雲林勘災時，表示政府要抓不該漲的菜價。菜價漲沒三天又回跌，雲林縣長李進勇昨天向中央喊話「抓什麼菜蟲？不是菜蟲浮起來，是人民的怒氣浮起來。」昨天緊急前往雲林安撫農民的農委會副主委陳吉仲則強調「我們沒說要抓菜蟲」，政府只釋出四十公噸高麗菜加工食品，近日也不會專案進口蔬菜。

英大選今投票 恐攻挫梅伊銳氣

英國八日舉行國會大選投票，出口民調結果最快將於倫敦時間當晚十點（台灣時間九日清晨五點）揭曉。選前最後民調各家一致看好保守黨可望維持國會最大黨，能否擴大席次過半優勢或者無法過半，反而成為最大懸念，將牽動英國脫離歐盟的後續發展。

中國時報

不支持台獨 反對兩岸改變現狀

美國國防部6日發布中國軍力報告《2017年與中華人民共和國有關的軍事與安全發展》。報告中重申，美國「不支持」台灣獨立以及反對兩岸任何一方片面改變現狀的立場。美國也將基於美中三個公報和《台灣關係法》，提供台灣足以維持自衛能力和防禦的軍事物資及服務。

中華剋南韓 首奪冠軍

在日本長野舉行的2017東亞籃球錦標賽（亞洲盃資格賽），中華男籃隊昨天以77比64大勝韓國隊，首次奪得冠軍，也中斷韓國尋求4連霸的美夢。劉錚攻下全場最高的23分，「新台灣人」戴維斯則有21分、13籃板的「雙十」演出，是抗韓成功的兩大功臣。