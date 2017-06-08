脫光洗澡竟遭旅館人員闖入 房客怒：非常不禮貌

2017-06-08 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾在網路指控，指家人近日到嘉義的某汽車旅館投宿，但退房前半小時家人因洗澡沒接到提醒來電，竟有房務人員直接開門進入叫人，讓他痛批「非常不禮貌」。業者對此則說是擔心發生安全問題，加上房客一直沒回應才會進入。網友對此則各有不同看法。

民眾在《爆料公社》PO文，指他家人近日下南部時住在嘉義的某間汽車旅館，不料在離退房還有半小時的時候竟有房務人員直接開門叫人，但當時有家人正光著身體洗澡，且廁所門剛好也沒關，這番遭遇讓他痛批實在非常不禮貌，並質疑難道這就是旅館的SOP流程嗎？

該汽車旅館則回應，指當時因電話撥了10分鐘都未獲回應，他們在擔心或許發生什麼事的狀況下，由房務人員一路喊上樓，也都未獲房客回應，之後房務人員在慌了的狀況下才造成誤會及困擾，但強調是因為擔心房客的安全，並承諾將處理及檢討此事。原PO事後在該文也補充說，業者已與他們進行聯繫，他們也希望日後不會再碰到這種事，畢竟真的是被嚇到了。

針對雙方的說法網友則有不同看法，其中有不少人都支持原PO，認為時間還有半小時就不該隨意「侵入」房間，且超過時間就加錢就好，業者其實不用那麼急，不然房客隱私可能因此遭侵犯，有人甚至質疑這恐已構成「侵入住宅罪」。不過也有網友指出，先前也有業者碰上類似的狀況，結果後來才發現房客已在房內輕生，因此能理解業者的立場。但對此也有網友指出，即使那樣也不能直接闖入，至少也應該是先報警處理。

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