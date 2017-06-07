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高雄打造大型壁畫社區 帶動躍升國際藝術城市

高市民政局彩繪大型藝術壁畫，活化苓雅區老舊社區。（記者陳文嬋攝）

2017-06-07  23:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府民政局活化苓雅區老舊社區，今年鎖定建軍路5層樓以上建物，邀請國內、外知名藝術家，高空創作大型藝術壁畫，並以苓雅諧音設置「羚羊」裝置藝術，打造全國首座大型藝術壁畫社區，躍升國際大型藝術壁畫城市，讓全世界看見高雄。

苓雅區長陳進德看準紐約等國際進步城市，均有藝術家創作大型藝術壁畫，反觀國內大型藝術壁畫尚未形成風潮，大多是彩繪社區矮牆，2年前擔任前金區長，首度邀請國外藝術家來台，街頭創作大型藝術壁畫，隨著他轉任苓雅區長，創舉擴大延伸到苓雅區。

他以苓雅諧音「羚羊」發揮創意，邀集國內、外知名藝術家，出動大型高空車，選定9個里內5層樓以上建物，彩繪大型藝術壁畫，並打造6隻高2.5公尺的大型羚羊裝置藝術，屹立各里的重要路口，讓藝術走進社區，帶給民眾不同驚奇。

值得一提的是，中正里經常出沒夜鷺，市府聽取里民建議，藝術家彩繪夜鷺搭配蘭花，以水墨與藍、紫色調，與里內樹林相映成趣，更美化社區風景，深受里民喜愛；藝術家於林德里創作女性上班族漫步城市的大型藝術壁畫，色彩繽紛點亮街頭。

今年鎖定建軍社區彩繪，以建軍路為主軸，沿線總計8棟建物，包括醫院、寺廟、公車站、加油站等，將邀集13國藝術家來台，創作8面大型藝術壁畫，打造全國首座大型藝術壁畫社區。

陳進德表示，將於和平、凱旋路口1棟10層大樓，創作全國最大的藝術壁畫，形塑苓雅特色意象，可望成為高市新地標，目前已完成9面大型藝術壁畫，預計今年底前可達成20面。

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  • 民政局設計以苓雅諧音「羚羊」裝置藝術妝點街頭。（記者陳文嬋攝）

    民政局設計以苓雅諧音「羚羊」裝置藝術妝點街頭。（記者陳文嬋攝）

  • 中正里經常出沒夜鷺，藝術家彩繪成大樓壁畫，美化社區風景。（記者陳文嬋翻攝）

    中正里經常出沒夜鷺，藝術家彩繪成大樓壁畫，美化社區風景。（記者陳文嬋翻攝）

  • 國內藝術家紀人豪林德里創作年輕女性上班族漫步城市大型壁畫。（記者陳文嬋翻攝）

    國內藝術家紀人豪林德里創作年輕女性上班族漫步城市大型壁畫。（記者陳文嬋翻攝）

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