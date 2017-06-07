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實測Apple watchOS 4.0 不用事先做功課也會操作

watchOS，自己會偵測到附近iPhone要求配對。（記者陳炳宏攝）

2017-06-07  23:49

〔記者陳炳宏／台北報導〕任何3C產品應該都要先做功課才會知道怎操作，但蘋果公司最新Apple Watch作業系統watchOS 4.0測試版，記者實測後，發現即使沒有先做功課，也會立即上手，原因在於啟用、配對過程，蘋果已經先把簡易操作手冊做在錶面上了。

蘋果日前舉行全球開發者年會，釋放出iOS 11、macOS High Sierra、watchOS 4、tvOS等4大軟體更新版本測試版，其中watchOS 4大幅提升機器學習功能，主動顯示該時刻所需的資訊，但實際安裝後，發現與過去不同的是，在Apple Watch重置後，不但導引使用者如何重新配對，也會在螢幕顯示Apple Watch基本入門手冊，提供用戶認識包括如何使用Siri、Apple Pay、甚至SOS緊急求救等簡單操作步驟。

此外，Apple Watch也新增手電筒功能，使用者啟動後，除能讓手錶螢幕發出白光當作夜間找鑰匙的照明外，還能發出高頻閃光，或是紅光，對於緊急狀況求救應該有相當助益。

watchOS 4在與iPhone配對時，螢幕也會出現Apple Watch基本入門，讓使用者等待配對過程中，學會幾個最基本操作。（記者陳炳宏攝）

watchOS 4在與iPhone配對時，螢幕也會出現Apple Watch基本入門，介紹手錶基本功能鍵。（記者陳炳宏攝）

Apple Watch基本入門，直接讓使用者知道如何啟動Apple Pay。（記者陳炳宏攝）

Apple Watch基本入門，直接讓使用者知道如何啟動Siri。（記者陳炳宏攝）

國外許多案例顯示，透過Apple Watch可以自行對外求救，怎麼按SOS，一開始就會有教學。（記者陳炳宏攝）

watchOS 4手電筒，可以產生明亮紅光，在夜間作為警示。（記者陳炳宏攝）

watchOS 4手電筒，可以產生白光，是夜間最為簡單的緊急照明。（記者陳炳宏攝）

watchOS 4解碼畫面更清楚易懂。（記者陳炳宏攝）

watchOS 4新增玩具總動員胡迪等主角外，另一個新錶面主題就是萬花筒。（記者陳炳宏攝）

watchOS 4提供包括電影勿通知模式（左下）與手電筒模式（右3）（記者陳炳宏攝）

watchOS 4也提供家庭保全監視功能。（記者陳炳宏攝）

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