演習還是打敗仗？ 部隊亂丟國旗、垃圾惹議

保力山周邊是三軍聯訓基地重要訓場。示意圖與新聞無關。（記者蔡宗憲攝）

2017-06-07 23:14

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕三軍聯訓基地是國軍演習重要據點，6日早上有居民到基地周圍山區健行，意外發現部隊演訓後，竟把國旗丟棄在樹林，訓練掩體旁還丟滿疑似士兵食用的垃圾，讓當地居民頻頻搖頭，不敢相信演習後連國旗都亂丟，譏諷「這樣的部隊紀律，真是超過一百分！」軍方強調，將檢討改進。

「從三台山、保力山到基地內，到處都有垃圾。」登山愛好者阿佳說，由於聯訓基地內的演習任務結束已久，他清晨趁著天氣晴朗，到保力村周邊山區健行，沒想到在樹林內發現毀損的中華民國國旗，演體附近還有疑似阿兵哥打「小蜜蜂（民間攤販車）」，吃完剩下的滿地「戰利品」。

曾在軍紀單位服役的阿佳搖頭表示，「本來想要撿一撿算了，但數量多到他決定拍下來讓軍方警惕。」他說，20多年前在部隊服役，這樣誇張行為可能要關禁閉，沒想到現在的國軍軍紀如此鬆散，連一般民眾都懂的「勿亂丟垃圾，維持環境整潔」都做不到，甚至連作戰時最重要的國旗，都放任破損丟在樹林內，實在對台灣的國防戰力感到憂心。

阿佳也提到，根據軍方對外公布的射擊公告，三軍聯訓基地最後一次演習在5月26日，距離他發現垃圾及國旗已經超過10天，期間並沒有任何部隊駐紮或演訓，演習場地卻沒有整理過的跡象，樹林內也有不少飲料瓶罐，希望這次事件後，軍方針對使用過的場地能保持清潔，除了維持國軍形象，也教育士官兵基本的環保觀念。

三軍聯訓基地表示，演習結束後，除了未爆彈清理外，環境清潔及旗幟收回都是基本要求，是演訓過程的測驗評分項目，雖然至8月前都沒有實兵演習，仍會將要求演訓部隊將場地恢復原狀，並酌量對演訓測考成績扣分，未來也會對進駐部隊加強宣導，不容許類似行為再次發生，影響國軍整體形象。