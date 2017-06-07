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直行右轉箭頭「一分為二」是劃錯？北市府：試辦

交工處表示，鑑於路口車流交織混亂，易造成直轉或右轉車輛發生擦撞意外，因此試辦劃設直行與右轉分離箭頭，提早提醒用路人改道分流。（記者陳紜甄攝）

2017-06-07  23:25

〔記者陳紜甄／台北報導〕道路的直行與右轉指向標線，箭頭原本畫在一起，但記者今日於忠孝東路與光復南路口，發現直行與右轉箭頭分離並列。交工處長謝銘鴻表示，鑑於路口車流交織混亂，易造成直行或右轉車輛發生擦撞意外，因此，北市試辦劃設直行與右轉分離箭頭，提早提醒用路人改道分流，減少意外發生；未來會視用路人情況，再擴大試辦。

據交大統計，一Ｏ三年至一Ｏ五年，車輛右轉彎未注意車輛的交通事故，件數分別為一三四六、一五四六與一八五四，事故件數逐年增高。另外，交工處提供的資料顯示，往年機車車禍中，側撞佔最大比例，占所有事故型態車禍數的四十七%，其次為同向擦撞占卅二%；意指路口轉向的側撞事故，占所有機車涉入事，高達一半的比例。

交通警察大隊事故處理組長林洸賢表示，機車與汽車行駛於外側車道時，機車騎士習慣騎乘在靠近人行道，汽車駕駛則會習慣開在車道內側；一旦汽車要在路口右轉時，稍不注意就會與直行機車擦撞，造成事故。路口擦撞意外頻傳，交工處因此劃設直行與右轉分離箭頭，希望汽車與機車可提早分流，減少意外。

然而，黃姓民眾認為，機車與汽車提前改道分流，還是會產生車輛交織情況，此舉並不會改善路口交通事故。交工處設施科長葉志宏表示，首先於北市的忠孝光復路口與承德劍潭路口試辦，劃設直行與右轉分離箭頭，交工處並架設監視器觀察用路人情況，後續視情形擴大試辦。

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