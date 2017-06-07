新北水情系統癱瘓釀淹水？ 水利局：錯誤解讀

新北市水利局發布新聞稿，表示媒體「完全錯誤解讀」，跟淹水無關。圖為6月2日湳仔溝抽水站抽水情形。（擷取自新北市水利局網站）

2017-06-07 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕新北市在前波豪雨中傳出多處淹水災情，《鏡周刊》今日指出，原因出在水利局抽水站水情資訊系統癱瘓，無法提供預警；另外八里區之所以會淹水，是因為本來應該完工的下水道工程，沒有完工。對此，新北市水利局發布新聞稿反駁周刊報導，表示「兩件事情完全錯誤解讀」，跟淹水沒有關係。

水利局表示，水情資訊系統跟抽水功能無關，全市81座抽水站，在此次豪雨期間都已完成整備，並提前啟動預抽，增加滯洪量。

水情方面，水利局也都有充分掌握，抽水機組均由現場操作人員依水位操作。水情系統的故障在4月28日已完成招標，得標廠商也於5月1日投入水情系統修復，5月份已修復雨量和抽水簡訊，本次豪雨期間也有使用。水利局解釋，抽水站水情資訊系統功能為，蒐集氣象局的雨量統計資料和抽水站的操作狀況，在完全修復前以通訊軟體及時回報相關資訊。

八里區淹水的方面，水利局表示，施工中部分屬於汙水下水道系統，而非雨水下水道，兩者功能不同，應是媒體誤解。

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新北市政府水利局新聞稿

抽水站獨立水位看板。（擷取自新北市水利局網站）