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香菇寮淹水派軍善後？ 網友反批：別把國軍當廉價勞工

魏明谷日前到受災的香菇寮勘災。（記者顏宏駿攝）

2017-06-07  22:57

〔記者顏宏駿／彰化報導〕上一波豪雨，造成溪州鄉數間香菇寮大淹水，十幾萬個太空包難以收拾，業者希望政府可以派國軍前來協助善後，但「搬香菇」的國軍始終沒有出現，業者透過媒體發出怨言，不料此舉引來不同立場的民眾批判，民眾説，不要再把國軍當「廉價勞工了！」

這次受災的香菇寮受創嚴重，目前仍進行災後復建，日前縣長魏明谷前來勘災，業者結合民代向縣長魏明谷請求「派國軍協助」，魏明谷向業者說，會協助善後，不料業者遲遲等不到國軍，只好「自力救濟」。

業者覺得縣長沒有信用。但魏明谷回應說，國軍只有在「人命關天」之際會出動，香菇寮屬於私人財產，所以無法派國軍。

此消息今在網路傳開，支持國軍幫忙與反對的網友立場鮮明。

支持的網友說，業者遭受那麼大的災難，重建遙遙無期，「這是天災」，為什麼不能派國軍來幫忙。

反對的網友說，國軍的任務就是打仗，不要動輒出現災情就出動國軍，把國軍當作是「廉價勞工」，動不動就把國軍請出來，「積非成是」，是不是以後稍微受災就可以請國軍來幫忙。

也有較中立的網友說，國家沒有訂定「軍人協助民間 救災的標準」，所以業者對於國軍救災不能有期待，若今天軍人來幫忙，應該建立在「加強戰力」的基礎上，而業者也不能再申請「災損補助」。

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  • 魏明谷日前到受災的香菇寮勘災。（記者顏宏駿攝）

    魏明谷日前到受災的香菇寮勘災。（記者顏宏駿攝）

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