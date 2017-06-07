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獨家》高市取締行車抽菸 2年罰款高達133萬

2017-06-07  23:23

〔記者黃良傑／高雄報導〕汽機車駕駛禁行駛中持抽菸，新制上路至6月底將屆滿2年，交通大隊統計高市迄今已裁罰2219件，新增133萬餘元罰款入市庫，並分析發現最會違規時間，就在上、下班途中，警方提醒民眾取締「行車抽菸」不曾鬆手。

交通大隊表示，「道路交通管理處罰條例」修訂汽機車駕駛行駛中，若抽菸影響到他人，包括手持香菸、吸食、點燃，致影響他人行車安全，開罰600元，新法自104年7月1日上路，至今上屆滿二年，總計至今年6月前，共開出罰2219人，仍以機車騎士違規最多，共計1940件，其次是汽車駕駛279件。

交警指出，違規行車點、持、吸菸，仍以機車騎士居多，除了針對車主拍照逕行舉發外，攔車開單的違規男女比例為男1406人、女59人，違規仍以男性居多。

交大分析比對大數據，發現違規時間以下午5至7點間最多，開出469張罰單，此時恰好是下班尖峰，其次是上午7至9點間，也是上班途中，評估可能上下班塞車，駕駛、騎士忍不住抽菸提神，輕鬆一下或打發時間，提醒民眾避免違規，荷包失血。

據統計，去年全年取締851件，今年1至5月底就取締440件，較去年同期368件，多出72件，交大強調民眾勿抱持僥倖心態，警方持續取締行車抽菸，絕不鬆手，也不會睜一眼閉一眼。

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  • 高市警方取締行車抽菸，發現上下班時駕駛、騎士最易違規，近2年內裁罰2219件，進帳逾133萬。（記者黃良傑攝）

    高市警方取締行車抽菸，發現上下班時駕駛、騎士最易違規，近2年內裁罰2219件，進帳逾133萬。（記者黃良傑攝）

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