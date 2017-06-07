金酒新總座張鳴仁：目前不可能到中國設廠

2017-06-07 23:16

〔記者吳正庭／金門報導〕金酒公司懸缺4個多月的總經理一職今天補實，由錸德企業前中國行銷總經理的金門子弟張鳴仁出任，對於外界有關金酒往中國設廠的議題，他強調，目前不可能，除非有一天法令允許，且在中國的銷售達人民幣10億元以上。

張鳴仁的10億元目標究竟有多遠? 除現行法令不允許，金酒在中國的銷售量偏低也是問題；金酒承辦單位無視於縣民的監督，今天還一度以「非公開發行股票的上市公司」為由試圖保密，拒絕透露在中國市場的銷售數字。

事實上，金酒去年在中國銷售約3000萬元人民幣的數字，早有議員在議會中質詢；張鳴仁今天更明快表示，依之前的規畫，希望未來3年可達人民幣6億元的目標。

金酒董事長黃景舜向與會幹部鄭重介紹張鳴仁，感謝張在近日外界對金酒有諸多指教的紛擾中，仍願以「救火員」的精神跳下來。

黃景舜指出，張鳴仁學經歷豐富，曾在聲寶、櫻花及錸德企業等知名公司任職，在錸德企業更擔任中國地區行銷總經理，具有相當紮實的企業管理能力與經驗。

此外，3個月前早被縣府高層內定的總經理人選、金城鎮長石兆瑉，也以金酒公司董事身分出席；他幽默表示:「這本來應該是我的場子」，後來發現同學張鳴仁更優秀，幾次交換意見，張終於同意「跳火坑」。

石兆瑉更以這幾個月來，為熟悉金酒業務常私訪打擾金酒工作，向在座金酒員工致歉。

張鳴仁表示，金酒公司雖是公營企業，希望能導入民間企業的精神，未來朝突顯品牌、突顯產品、突顯企業與突顯員工價值4個面向努力；將構建更完整的銷售通路，在企業管理方面導入績效管理。

張鳴仁走馬上任，總算讓金酒「沒有總經理」的懸念塵埃落定。當台上長官信心滿滿致詞，台下也有資深員工感慨，誰不知道百億企業的金酒產大於銷，誰不知道要廣闢通路，但「鐵打的金酒、流水的官」、「笨蛋! 問題在政治不在經濟」。

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