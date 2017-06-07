有空教室也不肯設附幼？ 鄭文燦：納入校長考核標準

2017-06-07 22:53

［記者陳昀／桃園報導］桃園市升格後積極興辦公立幼兒園、非營利幼兒園，今年共增設1200個名額，但市議員張火爐、邱佳亮今天接連反映楊梅區、新屋區公幼不足，張火爐更指出，很多校長即使有空教室也不願推動附幼，市長鄭文燦回應說，會將其納入校長考核指標，也會照在地需求增設附幼。

張火爐表示，楊梅區2至5歲幼童共有6838人，但公、私立幼兒園總共只有4019個名額，且公托只佔2成，許多幼童必須跨區就讀，市府推動多項福利政策鼓勵生育，但公幼不足、私幼昂貴，應該廣為增設。

張火爐指出，在少子化情形下，有很多學校陸續騰出閒置空間，希望市府教育局積極推動附設幼兒園，最好每所國小都能有，他另表示，很多校長增設附幼的意願不高，有空教室也不願做，只希望「多一事不如少一事」。

鄭文燦表示，確實有少數校長不願增設附幼，但教育局會清查空教室，校長不可能「藏起來」，且增設附幼是全國一致政策，市府會將增設附幼的執行情形納入校長考核績效，教育局也會支持校長可能擔憂的人力、預算問題。

在提高公幼比部份，他說，會將非營利幼兒園的設立目標，從一年2所拉高到一年4所，預計在109年前，逐步達成中央規定的6比4目標，並衡量地方需求選擇優先設置地點。

教育局長高安邦也說，新屋區公、私立幼兒園各有8所，將透過增班解決不足情形，並研議以學區為單位招生。