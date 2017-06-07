林飛帆的「彰化人生」 婚禮地點曝光牧場爆紅

位於八卦山上的顏氏牧場，樹林環繞景色優美。（圖擷取自顏氏牧場官網）

2017-06-07 22:39

〔記者張聰秋／彰化報導〕2014年因參加318學運（太陽花學運）而聲名大噪的林飛帆，即將在本週日（11日）與女友林雅萍完成終身大事，這對新人男主角是台南人、女主角是北部人，婚禮地點卻挑中中部八卦山的顏氏牧場，其「彰化人生」的婚禮消息曝光，一夕間讓顏氏牧場的知名度大幅提高，不少民眾原本還不曉得彰化市有此一名號的牧場，經由媒體報導，原來八卦山上有顏氏牧場，且地點還在彰化市內的八卦山脈陵線139縣道旁。

學運領袖的婚禮地點曝光，顏氏牧場業者不願證實，低調表示，尊重客人隱秘，不便透露。而有受邀出席的民眾也向記者表明，有受邀參加婚禮，當事人不希望引起關注，不能透露婚禮細節。

中部地區有2個顏氏牧場，一個在南投埔里，另一個在彰化市，根據顏氏牧場官網介紹，地點坐落在彰化市大彰路65號即139縣道19.7K，該牧場名為「彰化顏氏牧場II」，始於1975年，占地約12公頃，昔日經營養豬畜牧業，位於八卦山脈陵線139縣道北側，西眺彰濱海岸，約1990年暫停經營。

養豬畜牧牧場停業後，經過整理後把舊紅磚豬舍改成休閒場所和咖啡廳，假日星期六日和國定假日才營業，營業項目包含露營、活動場地租借和咖啡輕食，而活動場地租借近年盛行舉辦戶外婚禮，甚受年輕新人喜歡。