| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

林飛帆的「彰化人生」 婚禮地點曝光牧場爆紅

位於八卦山上的顏氏牧場，樹林環繞景色優美。（圖擷取自顏氏牧場官網）

2017-06-07  22:39

〔記者張聰秋／彰化報導〕2014年因參加318學運（太陽花學運）而聲名大噪的林飛帆，即將在本週日（11日）與女友林雅萍完成終身大事，這對新人男主角是台南人、女主角是北部人，婚禮地點卻挑中中部八卦山的顏氏牧場，其「彰化人生」的婚禮消息曝光，一夕間讓顏氏牧場的知名度大幅提高，不少民眾原本還不曉得彰化市有此一名號的牧場，經由媒體報導，原來八卦山上有顏氏牧場，且地點還在彰化市內的八卦山脈陵線139縣道旁。

學運領袖的婚禮地點曝光，顏氏牧場業者不願證實，低調表示，尊重客人隱秘，不便透露。而有受邀出席的民眾也向記者表明，有受邀參加婚禮，當事人不希望引起關注，不能透露婚禮細節。

中部地區有2個顏氏牧場，一個在南投埔里，另一個在彰化市，根據顏氏牧場官網介紹，地點坐落在彰化市大彰路65號即139縣道19.7K，該牧場名為「彰化顏氏牧場II」，始於1975年，占地約12公頃，昔日經營養豬畜牧業，位於八卦山脈陵線139縣道北側，西眺彰濱海岸，約1990年暫停經營。

養豬畜牧牧場停業後，經過整理後把舊紅磚豬舍改成休閒場所和咖啡廳，假日星期六日和國定假日才營業，營業項目包含露營、活動場地租借和咖啡輕食，而活動場地租借近年盛行舉辦戶外婚禮，甚受年輕新人喜歡。

廣告
  • 牧場提供場地租借項目，假日才營業。（圖擷取自顏氏 牧場官網）

    牧場提供場地租借項目，假日才營業。（圖擷取自顏氏 牧場官網）

  • 顏氏牧場官網註明6月11日有活動，當天不對外開放。（圖擷取自顏氏 牧場官網）

    顏氏牧場官網註明6月11日有活動，當天不對外開放。（圖擷取自顏氏 牧場官網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 八卦山 林雅萍 林飛帆 顏氏牧場
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧滑溜牛肉片
好清爽✧花椒高麗菜
超簡單！法式烤布蕾
如何挑選新鮮茄子？
轉寄

標題：林飛帆的「彰化人生」 婚禮地點曝光牧場爆紅


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月7日‧星期三‧丁酉年五月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.