看好小琉球低碳島 電動機車出租業者投資2千萬

今天200台EM-80電動機車進駐小琉球，眾人宣示落實低碳旅遊。（記者陳彥廷攝）

2017-06-07 22:27

〔記者陳彥廷／屏東報導〕端午節連假小琉球出現1天1萬5千人登島可怕人潮，島上不管汽油還是電動機車全被租光光，不過去年有廠商退出電動車市場，但離島市場後續再看漲，繼gogoro後，國內老牌大廠中華汽車，今天200台等同80cc馬力燃油機車的電動機車正式進駐小島「交車」，經銷商推廣，更推出超殺方案，島上二行程機車汰舊換新，最高可「1台換1台」。

四面環海的小琉球，近年復育海洋生態後，海龜回「琉」加上無敵海景，成國內旅遊夯點，單日登島人次屢創新高，年旅遊人次破百萬，端午連假島上遊客就多到出租機車1車難求，連電動機車都出現罕見缺車。

屏縣府及鵬管處為打造小琉球成低碳旅遊景點，極力打造電動機車旅遊，島上初估至少有6000輛出租機車，但去年某電動機車出租業者撤出，一度認為電動機車發展在離島受限，不過隨後gogoro引進，日前2代發表，親民價格普通重型機車的性能，更帶給國內2輪車廠不少壓力，屬電動機車龍頭的中華汽車不落人後，今也正式宣布200輛的出租版圖深入小琉球，經銷商乙順公司一躍成全島最大電動機車出租業者。

屏縣環局長魯台營典禮中指出，小琉球燃油機車約萬輛，電動機車近千輛，10分之1比例在國內已非常高，近年反空污議題發酵，今年訂定假日燃油車禁止登島，明年更預計全禁燃油車登島，也在小琉球打出全國最高的舊換新補貼，縣府有強烈企圖心將小琉球打造成國內低碳旅遊示範區，不過他也坦言，補貼對地方政府的財政負擔重，呼籲中央制定更全面的電動車政策。

「在小琉球和屏科大低碳家園計畫推廣最為順利」，中華汽車經理黃亦元大為讚賞屏東推廣低碳的決心與環境，他說，觀光人潮爆增，發展和環境永續議題伴隨而來，引進200台電動機車是國旅新選擇，且同時為讓低碳概念能從大學生人生第1台車就種下「1哩低碳1里幸福」種子，屏科大每月師生可以僅600元租賃電動車；沿海觀光則希望能逐步串連東港到墾丁的低碳旅遊地圖。

低碳旅遊據估目前島上出租油、電車比例約為3比1，中華汽車與經銷商乙順國際強打「迎新換舊」，業者更投入約3百萬元自己補貼給消費者，設籍的二行程機車換購約80CC的馬力，原價逾7萬元的電動車，只需1萬6800元，若再介紹2位朋友換購電動車，還能退回這筆款項，「1台換1台」堪稱全台最優，這個小琉球限定方案也受到熱烈歡迎，目前至少有百台二行程機車已透過這個方案換新。

乙順國際幹部謝楠彬說，中華電動機車採買斷方式，可在家充電，1元電費約能跑15公里，看好未來離島的電動機車市場，目前除出租車，全島已有近600台中華電動機車，未來還要斥資打造交換站，預計全島至少投資2千萬元設出租、交換站的站點，強烈信心能把低碳通行的方式落實到家園。