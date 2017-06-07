遠航飛馬公班機出包 大批旅客滯留松山機場

2017-06-07 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾今晚間指控，原本今晚間要搭乘遠東航空的班機，卻因不明原因取消，讓現場許多旅客非常生氣。遠航對此表示，是因該航機氣象雷達出問題。

《蘋果日報》報導，部分民眾於今晚間投訴，指今晚8點5分的原本要從松山機場飛往馬公的遠航FE8827航班不知何故突然取消，導致現場有約百名旅客遭滯留，感到十分氣惱。

遠航對此表示，航班取消是因航機氣象雷達出問題才無法起飛，在民航局同意後已調派另一架飛機疏運，目前已可劃位。民航局也證實此事，並說會全力協助遠航調派其自家飛機。