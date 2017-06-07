中正大學「薪資地圖」出爐 11店家違勞基法

中正大學學生會調查及繪製的「薪資地圖」出爐，42家業者中，有11家未給足法定基本時薪133元。（中正大學學生會提供）

2017-06-07 22:43

〔記者曾迺強／嘉義報導〕經過3個月調查，中正大學學生會公布針對學校門口外「大吃市」商圈店家製作的「薪資地圖」，在羅列的42家業者中，有11家未給足法定基本時薪133元，學生會長林囿任說，公布業者薪資狀況盼能為在校生及9月入學新生提供打工的參考；嘉義縣社會局副局長張翠瑤表示，將向中正學生會索取資料，派員至違法店家稽查。

中正學生會學權部長馬明毅表示，3月起以電子與紙本問卷調查工讀薪資，回收有效樣本54份，最終以地圖呈現的「大吃市」薪資情況。

調查結果，簡餐店幾乎「給好給滿」，但部分火鍋、早餐、烘焙類店家未給足法定時薪，在「薪資地圖」中以醒目的紅色註記，部分無從得知今年工讀薪資的業者，以「＊」註記去年薪資，「薪資地圖」最快於8日晚間公布在「中正大學學生會」臉書專頁。

被標註給予時薪128元的「鍋道一號」業者劉耀宗回應，每月補貼每名員工5百元且供員工餐，並發給三節獎金，換算時薪近150元，將自7月1日起漲足時薪。

中正學生會學權部副部長陳冠霖說，調查項目含「基本薪資」、「勞工保險」、「勞工退休金」、「全民健保」、「加班費」 、「假日（國定假日）上班2倍工資」、「扣薪罰則」、「試用期薪資」共8項，並進行等級劃分，有7個店家達到優良（標註藍色），有2個店家為不優（與違法店家同樣標記為紅色），其餘則為普通，業者若對「薪資地圖」標註的時薪認為有誤，可洽學生會更正，近期將把將薪資地圖印刷成海報貼於校內活動中心、圖書館等醒目處。