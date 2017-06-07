「台南公園」國際研討會 百年尋根知多少

台南公園小燕潭池畔的大榕樹。（記者洪瑞琴攝）

2017-06-07 22:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南公園歷經百年歲月，蒼蒼老樹關係著它的前世今生，學者研究文獻發現日人開闢公園之前，就詳細紀錄現地分散220棵老樹，其中以大榕樹50餘棵最多，過去大家以為雨豆樹、金龜樹、菩提樹是園區內現地樹木，其實都是開園後才種植，至於早就有的「原住民」樹木，還存活多少待進一步追查。

在1917年開園的台南公園，是台南最古老又最大公園，也是全台唯一半數以上由民間捐獻合資建的公園，因為闢建之前土地上還散落民宅、乞食寮、魚池、墓地，花費龐大金額徵收，文獻都查得到，工務局今天舉辦百年台南公園國際研討會，正好趁這機會作完整的學術研究揭露身世，從文化資產與景觀生態探討永續發展。

台北藝術大學建築與文化資產研究所副教授李瑞宗指出，就台南公園完備的原始文件、設計圖、早期新聞報導及老照片等作分析比對，台南公園可說是足以傲視全台，代表台灣公園進程代表作，許多樹木都是開園用心規劃與種植，例如從「台南公園圖」、1918年美國植物學家Ernest Henry Wilson到台南公園所拍攝照片等文獻圖資都關係著公園身世，哪些是既有樹木保存，哪些是新植或移植。

李瑞宗表示，現在園區內看到的雨豆樹、金龜樹、菩提樹等老樹，生長得粗壯，過去讓人以為是現地樹種，其實都是在日人開園種植，真正第1代生根原始樹木，到目前是否還存留多少棵，值得後續研究追根溯源，讓台南公園從過去、現在與未來產生時空想像，帶動人們更多珍惜愛護。

台南公園最早的大榕樹老照片，今已不在。（擷自 「台南公園歷史文化意涵與再生策略國際研討會論文集」）

台南公園雨豆樹。（記者洪瑞琴攝）