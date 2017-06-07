知名YouTuber獲聘論文評委惹議 台師大：專業具成就

2017-06-07 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕網路知名YouTuber「聖結石」受聘擔任台灣師範大學流行音樂產業碩士班的論文評審委員，卻引發外界兩極評價，有人質疑他有何資格擔任評委，台師大對此表示「聖結石」在學術或專業上具有成就，「聖結石」本人則是在臉書發文表示，將不再對此事進行發言。

網路紅人「聖結石」在臉書PO文感謝台師大，聘任他為流行音樂產業碩士班論文評委，不料這項消息傳開後引來兩極評價，部分網友甚至質疑他有何資格能擔任評委。但據《蘋果日報》報導，台師大今對此表示，流行音樂產業碩士班為在職專班，聘請的論文評委是選擇業界專家或在專業上有成就者，由於聖結石在台灣YouTube的訂閱數排第5，屬聘任資格中「稀少性或特殊性學科，在學術或專業上具有成就者」，因此在日前通過予以聘任，並未違反學校規定。

不過對於受聘引發爭議，「聖結石」則是將該篇貼文移除，並在今下午另外發文說，「惹爭議不是我的本意，原本只是想分享一下這份喜悅與榮耀，此後不對這件事情發言了。」該文發出後也有不少網友湧入打氣，質疑「為什麼酸民一定要用那麼苛刻的眼光和態度去看每件事，只能說，當你討厭一個人的時候，他不論做什麼都讓你討厭」、「不用想著迎合所有人，你做任何事情都有好幾種人說好幾種話，做自己不容易」。

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