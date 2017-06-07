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微弱鋒面通過北、東部有雨 明全台高溫仍逾30度

2017-06-07  20:39

〔即時新聞／綜合報導〕受到今晚至明（8）日微弱鋒面通過北部海域影響，北海岸以及東半部可能有短暫陣雨，其他地區大多為多雲時晴。明天悶熱的感覺會稍微舒緩，不過全台高溫都在31度以上，其中屏東可能出現34度的高溫，還是要適時補充水分。

根據《中央氣象局》天氣預報，微弱鋒面通過，將會為北海岸以及東部地區帶來短暫陣雨，其他地區大多為多雲時晴的天氣型態。受太平洋高壓偏弱影響，明天北部、東北部和各地山區有機會出現短暫雷陣雨，短時間內同樣會有強降雨發生的可能，提醒多加留意。

溫度方面，由於鋒面帶來些許的東北風，相較今天不會那麼的悶熱，不過全台各地最高溫也都在31度以上，應慎防暑熱。北部、東部最高溫31至32度；中部地區32至33度；南部地區32至34度，外島則是27至31度。

紫外線指數方面，明天基隆和馬祖為高量級，其他地區皆為過量級，提醒應做好防曬措施，留意水分的補充。

空氣品質方面，東部地區和澎湖為良好，其他地區為普通。

氣象專家吳德榮在《洩天機教室》中表示，直至週日（11），天氣都會維持穩定的狀態，晴朗炎熱，西半部高溫達34、35度，山區午後有局部短暫雷陣雨發生的機率。要到下週，西南氣流增強，才會帶來新的變數。

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  • 受到微弱鋒面通過影響，北海岸以及東半部可能有短暫陣雨，其他地區多雲時晴。（資料照，記者簡榮豐攝）

    受到微弱鋒面通過影響，北海岸以及東半部可能有短暫陣雨，其他地區多雲時晴。（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 明全台各地高溫都在31度以上，應慎防暑熱。（圖擷取自中央氣象局）

    明全台各地高溫都在31度以上，應慎防暑熱。（圖擷取自中央氣象局）

  • 明基隆和馬祖的紫外線指數為高量級，其他地區皆為過量級。（圖擷取自中央氣象局）

    明基隆和馬祖的紫外線指數為高量級，其他地區皆為過量級。（圖擷取自中央氣象局）

  • 明東部地區和澎湖空氣品質為良好，其他地區為普通。（圖擷取自環保署）

    明東部地區和澎湖空氣品質為良好，其他地區為普通。（圖擷取自環保署）

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