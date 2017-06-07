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夏日炎炎 賴清德：在台南正好吃芒果冰

台南市長賴清德宣傳夏日來台南吃芒果「正當時」。圖為去年國際芒果節宣傳會。（資料照，記者洪瑞琴攝）

2017-06-07  20:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南芒果去年欠收，今年豐收！南市農業局預估今年產量約10.5萬公噸，不但品質佳、數量多，加上6月下旬即將開辦「2017台南國際芒果節」活動，預計內、外銷市場都將出現搶購熱潮。

今天市政會議，市長賴清德表示，俗話說「夏日炎炎正好眠」，但在台南應是「夏日炎炎，在台南正好吃芒果冰」，今年台南算是「豐年」，鳳梨、芒果與竹筍都豐收，這是別的縣市所沒有特色，要好好把握老天爺賞賜的機會，各相關單位全力以赴推銷宣傳城市，也為農民及產業經濟帶來最大效益。

台南國際芒果節預計從6月下旬起跑，為期1個月，將在玉井、大內、楠西、左鎮、南化等產區辦理。首場在走馬瀨舉辦「夏日紅寶石，世界放光芒」，將號召750位民眾，頭戴傘帽排出TAINAN MANGO字樣，是活動1大亮點。

農業局長許漢卿表示，芒果產季有所謂「大小年」現象，今年花期大約晚2至3週，花期也延長，造成果實大小差異明顯，不過據調查，目前各品種及產區著果情形普遍良好，與以往大產年相近，目前套袋數量已達8成，約2萬6千箱，產量可達10.5公噸，預估盛產期為7月10日至7月15日。

玉井芒果節除了以商圈與芒果冰店為主軸外，也將結合方舟教堂、白色教堂等景點行銷觀光；大內芒果節將展售多樣創意料理，並舉辦採果體驗活動，加入人文色彩；楠西芒果節則以刈稻飯發想，以辦桌菜形式提供6百人份的芒果風味餐，讓遊客感受農村生活。

農業局表示，為監控芒果主要產銷資訊，將於13日成立因應小組，除了掌握芒果產地價格與收穫數量，也要隨時觀測各批發市場價量波動情形，調控運銷數量，適時調配果品分散至其他市場。此外為避免次級果流入市場影響價格，因應小組需適時啟動芒果收購加工措施，安排加工廠進場收購，以穩定市場供應價，避免產銷失衡。

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  • 台南市長賴清德宣傳夏日來台南呷芒果「正當時」。圖為去年國際芒果節宣傳會。（資料照，記者洪瑞琴攝）

    台南市長賴清德宣傳夏日來台南呷芒果「正當時」。圖為去年國際芒果節宣傳會。（資料照，記者洪瑞琴攝）

  • 芒果入菜好料理。（記者洪瑞琴攝）

    芒果入菜好料理。（記者洪瑞琴攝）

  • 台南芒果好滋味。（記者洪瑞琴攝）

    台南芒果好滋味。（記者洪瑞琴攝）

  • 台南市長賴清德宣傳夏日來台南吃芒果「正當時」。圖為去年國際芒果節宣傳會。（資料照，記者洪瑞琴攝）

    台南市長賴清德宣傳夏日來台南吃芒果「正當時」。圖為去年國際芒果節宣傳會。（資料照，記者洪瑞琴攝）

  • 台南芒果好滋味。（記者洪瑞琴攝）

    台南芒果好滋味。（記者洪瑞琴攝）

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標題：夏日炎炎 賴清德：在台南正好吃芒果冰


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