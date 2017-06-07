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看病付費「嗶」一下！桃園市民卡、悠遊卡便利支付啟用

2017-06-07  22:07

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦、悠遊卡公司董事長林向愷、天成醫療集團董事長張育美，今天宣布桃園市市民卡、悠遊卡與天成醫療集團即日起啟用悠遊卡付費，這也是桃園第一家使用桃園市市民卡、悠遊卡付費的教學醫院，就醫民眾看病付費「嗶」一下，可輕鬆支付門急診掛號費及醫藥費，省去現場找換零錢的不便。

鄭文燦指出，因應電子支付時代來臨，天成醫療體系與悠遊卡公司合作，啟用悠遊卡感應付費服務，也能使用桃園市市民卡，讓民眾就醫時可輕鬆支付門、急診掛號費及醫療費，便利就醫流程，縮短繳費程序及排隊時間，也可省去現場找換零錢的不便，讓後段就醫繳費更加順暢。

鄭文燦指出，桃園市市民卡自104年9月開始發行，至今總發行量超過76萬張，並朝發行100萬張目標邁進，桃園市市民卡擁有多樣功能，包括搭公車、繳納規費、商店消費、借書證、運動卡、員工卡、學生證、社區門禁卡；市府也與中華電信合作，推出「桃園市行動市民卡」，擁有識別、小額錢包等多元功能。市府正研議提出桃園市市民卡機場捷運專屬優惠，擴大市民卡應用範圍。

張育美也說，天成醫療旗下有中壢天晟、楊梅天成兩家醫院，兩院每日就診人數超過3000人，啟用這項行動付費系統，可以更快速服務等候批價民眾，同時降低因為接觸錢幣發生病菌傳播感染的可能性。

包括立法委員陳學聖、市議員劉曾玉春、張火爐、梁為超、彭俊豪、市府衛生局長蔡紫君等人均出席啟用儀式。

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  • 桃園市市民卡、悠遊卡便利支付啟用，民眾到天成醫療集團旗下醫院看病，可以直接「嗶」卡付費。（記者李容萍攝）

    桃園市市民卡、悠遊卡便利支付啟用，民眾到天成醫療集團旗下醫院看病，可以直接「嗶」卡付費。（記者李容萍攝）

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