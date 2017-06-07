坑子口射擊影響漁民生計 新竹區漁會爭取平分睦鄰金

新竹區漁會爭取平分睦鄰金，以落實漁業設施改善，不少漁民也懸掛白布條表達抗議。（童錦杰提供）

2017-06-07 22:33

〔記者廖雪茹／新竹報導〕由於國軍在新竹縣新豐鄉坑子口訓練場進行對海射擊，影響漁民生計，裝甲兵訓練指揮部自99年起，核發睦鄰經費給新豐鄉及竹北市公所，改善公共設施；新竹區漁會爭取平分睦鄰金，以落實漁業設施改善，不少漁民今天則在船上懸掛白布條表達抗議。

新竹區漁會總幹事童錦杰表示，坑子口訓練場對海射擊，範圍涵蓋新竹縣一半以上海域，但數十年來，軍方僅曾經補助定置網的漁業損失，默視多數漁民從事捕撈作業的損失，每年的睦鄰回饋金很少，甚至今年「一毛錢都沒有」。

但新豐鄉長徐茂淦認為「新竹區漁會不應該誤導漁民」；他說，裝訓部每年核撥新豐鄉800到1000萬元不等，其中約20%公所交由漁會運用，項目由漁會與漁民協商決定，公所不干涉，另坡頭、新豐和鳳坑等3村，各有約100萬元公共設施改善經費，並非如漁會所言掛零，而今年1000萬元睦鄰金，也核定將施作鳳坑漁港周邊改善工程。

只不過，包括新豐村長吳石明等人，質疑過去由漁會執行的漁業設施改善工程，並未納入村長意見，成果有限，公所決定今年將自行施作，不再委託漁會。

童錦杰則有不同說法；他說，今年公所要改善鳳坑村的大排，只是該大排行經鳳坑漁港排放出海口，因此不屬於漁業設施改善，漁會所提議的坡頭漁港浮動碼頭等項目，並未獲得採納。

童錦杰表示，裝訓部依「國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點」，只能核撥地方政府，漁會是人民團體被排除在外，但漁會才確實知道漁民的需求，因此已向國防部建議修法，直接把睦鄰經費撥給漁會統籌運用，同時應獨立平分，以落實照顧漁民。

對此，徐茂淦也表示支持睦鄰金直接核潑漁會運用，改善漁業設施。