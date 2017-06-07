義大利廚藝總監秀身手 明台學子開眼界

2017-06-07 22:34

〔記者陳建志／台中報導〕明台高中為了讓餐飲科學生與世界接軌，除打造全套歐洲進口廚具的實習教室，本週並舉行「義大利美食週廚藝講座」，邀請到義大利職業學院（CFIQ）廚藝總監艾伯特．柏瑞拉，親自替學生示範各式甜點的做法，明台高中副校長林承峯表示，學校今年引進歐盟認證的課程和師資，提供一般民眾再進修的機會，協助學生和業界師傅，取得歐盟認證的咖啡、品酒、西餐、甜點等證照。

明台高中副校長林承峯表示，學校餐飲科一個年級就有10多個班，為了讓學生和世界頂級廚藝接軌，每年都邀請歐洲知名主廚到校示範教學，本週在校內舉行「義大利美食週廚藝講座」，邀請到義大利職業學院（CFIQ）廚藝總監艾伯特．柏瑞拉到校示範。

林承峯表示，艾伯特．柏瑞拉曾擔任義大利全國美食餐廳 EATLY主廚、首席工業設計師喬治亞羅GIUGIARO工作室主廚與都靈知名餐廳l`Angolo del Gusto主廚，同時為義大利官方認證CFIQ專業課程培訓講師。

今天艾伯特．柏瑞拉在多位國中校長、主任，還有學生面前親自示範製作水果派還有淋上巧克力醬的甜點，熟練的手藝和香味四溢的甜點，讓明台高中董事長林芳媖和校長林垂益等現場來賓都大開眼界。

明台高中副校長林承峯表示，學校為了讓學生和世界接軌，學習到世界最頂尖的西點廚藝，10年前開始引進藍帶主廚到校示範，並打造全套由歐洲進口廚具設置的實習教室，今年並引進歐盟認證的課程和師資，提供學生和一般民眾再進修的機會，希望協助學生和業界師傅，取得歐盟認證的咖啡、品酒、西餐、甜點等證照，讓台灣的西點水準再升級。

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