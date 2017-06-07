北市動物園「卻斑大隊」 年年抓到外來種斑腿樹蛙

今年蛙類調查比賽地點移師大台北地區辦理，圖為黑眶蟾蜍。（台北市立動物園提供）

2017-06-07 20:36

〔記者蔡亞樺／台北報導〕根據學者歷年來的調查資料，全台灣目前共有35種蛙類，其中包含13種特有種及4種外來種，台北市立動物園在2012年成立「卻斑大隊」，每年定期在園區進行外來種「斑腿樹蛙」的族群控制，捕獲上百隻數量，顯見移除外來入侵種的困難。

動物園指出，2011首次在園內發現外來種斑腿樹蛙，之後在不同地點也發現蹤影，由於大部分動物展場都有水池與樹木，相當適合蛙類生活，因此在斑腿樹蛙的生殖季節，整個園區都是牠們的據點。

因此動物園隔年成立「卻斑大隊」，到今年邁入第6個年頭，培訓超過50名志工與員工，利用夏季每周進行2次「斑腿樹蛙族群控制」行動，每次都能捕獲上百隻的外來種斑腿樹蛙。

另外，蛙類調查比賽過去兩年在苗栗、台南舉辦，今年動物園與東華大學兩棲類保育研究室合作，將比賽移師至大台北，共規劃30個普查樣區，調查正在復育的台北赤蛙資料，也鼓勵「蛙粉」一起加入網路預測活動，相關內容可上#https://goo.gl/TYWAKq%%https://goo.gl/TYWAKq查看。