教育界老兵攜手挑戰領隊 深入西藏艱困旅遊區

2017-06-07 21:20

［記者黃美珠／新竹報導］好深緣！同為教育界退休老兵的新埔鎮民黃有福、蔡榮富，不僅是國中同學，也曾在同所學校拿教鞭。同年退休時他們一起考上領隊、導遊，還有志一同選擇專門帶隊深入西藏之類的「艱困旅遊區」。日前蔡榮富更挑戰進逼珠峰大本營，黃有福計畫明年也將跟進，2人是國內不可多得，專門引領一般遊客、退休族前進西藏，把西藏旅遊變得親民的專業領隊。

提到去西藏，蔡榮富、黃有福直言，很多人擔心的就是高山症找上門。他們說，保持良好的生活作息、避免出門前傷風感冒鬧肚子，就不用太擔心，很多時候是心理建設不夠所致。

以他們各自帶領一般退休族前往西藏至少5、6年的經驗，還沒有碰過有團員因為高山症需要送醫的，這靠的不是幸運，是他們都有一套教戰守則，即便是高齡80歲的遊客，也一樣可以玩得開心、玩得平安。

從行程安排上，蔡榮富都是規劃從中高海拔慢慢深入藏區，不會讓團員搭機或搭乘青藏鐵路直攻拉薩。他說飛機或鐵路上都是全氧環境、跟平地無異，等到抵達拉薩貿然踏上地面，自然無法適應。

黃有福認同、也建議有興趣去高地旅遊的人，說話、作息都放慢腳步，有助減少耗氧，更有助放鬆心情。

此外，他還有個私人撇步就是：請團員多吃台灣零嘴。他認為民以食為天，在異鄉，看到家鄉的零嘴都會特別開心，心情好、自然就不緊張，有助對抗高山症，以致於別人1卡皮箱裝的是換洗衣物，黃有福卻常常是半卡皮箱裝載要給團員們嗑的零食。

蔡榮富和黃有福是新埔國中首屆畢業生，一起考上當年的新竹師專，畢業後又一起分發到桃園蚵間國小任教。

後來黃有福再讀大學，畢業後改考上國中地理老師回母校服務。蔡榮富則轉往桃園復旦國小教書，2人一起在民國95年退休。

受蔡榮富的鼓勵和資源分享，黃有福在96年和蔡榮富一起報考領隊、導遊，2人不僅在3萬多名考生中脫穎而出，還都高居前100多名。

喜歡挑戰的蔡榮富考取當年就帶團奔向絲路，後來專攻西藏、新疆、內蒙等路線，近年把各艱困路線收藏在握當做他的1大樂事，雖然進入到人生的下半場，職場的天空也變了，但生活卻更是精彩。

黃有福則抱持著：趁年輕、有體力時優先看遍西藏這類大山大水的壯闊，慢慢再從絢爛回歸平淡。2人想的雖不一樣，但腳步卻又自然走在一塊。

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