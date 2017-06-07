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政府補助免費遊學 28高職生：很值得！

2017-06-07  21:47

〔記者張安蕎／新北報導〕為推廣技職教育，新北市府送榮獲金手獎的高職生出國見習，今年約斥資200萬元，全額補助28位學生與9名教師遠赴澳洲、日本或德國，歷經8至12天不等的遊學之旅，參訪當地技職學校，見識到國外非填鴨式的教育，學生們紛驚嘆此行很值得！

學生余昱霆分享，澳洲的技職學院為了與業界接軌，讓學生實際操作企業在使用的昂貴設備，也讓餐飲系學生在校內經營餐廳，體育系學生則在校內當健身教練，相較之下，台灣學生實務經驗較少，學的東西比較舊，只能模擬操作，或使用企業淘汰的設備。

學生涂維中、易聖博異口同聲指出，在台灣學程式，老師會直接教怎麼寫，著重如何考試、升學，但澳洲則是先教如何與客戶溝通、暸解業界所需，不單只是訓練出一名作業員，而是能夠不被輕易取代的人。

學生翁嘉妍、陳韋翔赴日本8天，參訪料理師專門學校，見識到日本嚴謹的職人精神，對每個細節都要求一絲不苟，令兩人十分敬佩，夢想成為西點師傅的陳韋翔，也在當地品嘗知名千層蛋糕後，返台再製出口感一致的作品，展現見習成果。

教育局技職教育科長劉金山表示，此次「金手培訓計畫」獎勵薦送出國對象，為教育部辦理之全國高級中等學校技藝競賽得獎選手與指導教師，今年更擴大辦理，增納勞動部所辦理之國際技能競賽正取與全國技能競賽第一名選手及其指導教師。

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  • 獲政府補助至日本遊學的金手獎高職生翁嘉妍（左起）、陳韋翔，對日本的職人精神深感敬佩。（記者張安蕎攝）

    獲政府補助至日本遊學的金手獎高職生翁嘉妍（左起）、陳韋翔，對日本的職人精神深感敬佩。（記者張安蕎攝）

  • 高職生涂維中（左起）、余昱霆、易聖博獲政府補助至澳洲參訪當地技職學院，深感台、澳兩地教學大不同。（記者張安蕎攝）

    高職生涂維中（左起）、余昱霆、易聖博獲政府補助至澳洲參訪當地技職學院，深感台、澳兩地教學大不同。（記者張安蕎攝）

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