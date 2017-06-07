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高榮分院落腳屏東 縣長潘孟安感謝總統照顧家鄉

2017-06-07  22:23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣長潘孟安今天（7日）正式宣布，高雄榮民總醫院將至屏東投資設立分院，地點位於108年底前搬遷的大武營區；高榮分院預計111年完工，將是繼義大醫院之後第2家進駐屏東的醫學中心級醫院；他特別感謝總統蔡英文指示退輔會加快腳步提升家鄉醫療。

「屏東鄉親等太久了！」，潘孟安難掩興奮之情表示，屏東南北狹長，交通和醫療一直是屏東的痛，尤其是醫療，屏東渴求醫學中心級的醫院望穿秋水，很多急重症患者必須赴外地就醫，舟車勞頓浪費時間甚至是生命，自他擔任立委時即爭取大型醫院進駐，至今超過10年，總算盼來喜訊。

潘孟安於6月5日上午率縣府團隊與立委周春米、退輔會主委李翔宙、高雄榮民總醫院院長劉俊鵬前往大武營區，與營區指揮官方裕原會面，確認高雄榮總分院落腳大武營區；6日屏東縣醫療審議委員會也通過高雄榮總分院申請案。

潘孟安強調，他在爭取期間也向蔡總統和行政院報告，相當感謝總統照顧家鄉，協助提升醫療資源，此外，也要感激立委周春米、退輔會主委李翔宙居中奔走協助，催生高榮分院定案，且建院後的1000名醫護人力，高榮也已展開培訓。

高雄榮總屏東大武分院佔地約6.44公頃，計畫投資超過70億元，設置38個臨床科部、14個醫事及行政部門，提供急救創傷、心臟血管、腦中風、高齡醫學等整合性照護，並配合縣府醫療在地化政策，與區域醫院、地區醫院垂直整合，成為屏東縣境內急重症醫療後送醫院，提供全方位照護。

衛生局指出，申請案今天（7日）已送衛生福利部審查，未來床位至少450個，若加上特殊病床位可望達650床規模，為提升在地醫療能量。

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  • 屏東縣長潘孟安正式宣布高榮到屏東設分院，並感謝總統照顧家鄉。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長潘孟安正式宣布高榮到屏東設分院，並感謝總統照顧家鄉。（記者羅欣貞攝）

  • 屏東縣長潘孟安、退輔會主委李翔宙、立委周春米等人至大武營區視察高雄榮總分院場地。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣長潘孟安、退輔會主委李翔宙、立委周春米等人至大武營區視察高雄榮總分院場地。（圖由屏東縣政府提供）

  • 屏東縣長潘孟安、退輔會主委李翔宙、立委周春米等人至大武營區視察高雄榮總分院場地。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣長潘孟安、退輔會主委李翔宙、立委周春米等人至大武營區視察高雄榮總分院場地。（圖由屏東縣政府提供）

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