影片》導盲犬跟你想的不一樣 視障音樂家與Nico的Love Story

清祥、女兒與Nico出遊合照（圖片授權：胡清祥）

2017-06-23 16:09

〔即時新聞／綜合報導〕步出家門、走到巷口的公車站、等車然後前往上班地點，這些彷彿跟呼吸一樣輕鬆的步驟，你有想過你需要花多少時間和力氣完成嗎？對於胡清祥來說，這些動作若是沒有導盲犬的協助，卻會變成困難又危險的事。

六十七年次的胡清祥，自呱呱墜地的那刻起，即被醫生診斷為先天性全盲，而一家四口除了哥哥之外，雙親也都是盲人，雖然在外人看來有點辛苦的環境下長大，但他個性樂觀開朗，始終堅定追求自己的目標。他表示，若是不多做點嘗試，生活就顯得平淡無奇，而這樣一日復一日的生活太過浪費，因此他始終不願停下腳步，努力要讓生活過的緊湊而充實。

視障音樂家的豎笛之路

許多人認為，盲人所能從事的工作似乎有限，但對清祥來說，只要肯努力就沒有做不到的事。他在高二時因為深受豎笛的美妙音色吸引，於是在父母支持下，毅然決然開始學習這項樂器，爾後也皇天不負苦心人，如願考取文化大學西樂系，主修豎笛。

畢業後的他，除了在臺北市立圖書館啟明分館從事校對工作之外，也正式開啟自己的表演生涯，除了固定在街頭演出、參加樂團活動，更不定期前往偏鄉學校或是監獄義演。直到2014年以前，清祥始終以「白手杖」作為輔助工具，不管是往來住處與圖書館之間，亦或是前去參與演出、進行街頭表演等，這些事情都已經駕輕就熟，但他卻在使用「白手杖」三十多年後，做了申請導盲犬這個決定，而這項決定的契機，是來自於對他對於女兒的一份愛。

女兒在年幼時身體狀況不佳，再加上獨生女的身分，極需有人陪伴，為了給她更好的成長環境，醫師建議家裡可以飼養動物，清祥左思右想認為最適合他們的非導盲犬莫屬，因此與太太商量後，向台灣導盲犬協會申請配對，並迎接新成員Nico。

與導盲犬配對一點都不簡單

起初清祥與Niko進行共同訓練時，過程並不順利，甚至讓他一度有了放棄的念頭，幸好在訓練師的建議下，終於逐漸步上軌道。現在對清祥與家人來說，Nico所賦予的意義，已經遠超過導盲犬這個身分，而是家裡的一份子了，太太更表示，Nico所給予的快樂跟回憶，是無法以言語表達的。

清祥曾說，自己抱持著認真的態度去過每一天，也或許是因為這樣的精神，他不管在面對工作或是家人，始終想盡全力去呈現出最好的一面，在他身上我們可以深刻體會到，禁錮自己的從來不是外在條件，而是在於有沒有強大決心去克服重重關卡。