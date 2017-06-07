國中畢業升學農校農經科 今年起最多可領3萬「升學紅包」

今年起國中畢業升學農校農經科有最多3萬元的「升學紅包」可領。（記者蘇孟娟攝）

2017-06-07 21:42

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今年國中應屆畢業生選讀全國11所農校的農場經營科升學，就有機會每學年最多領3萬元的「升學紅包」！

農委會為改善農業現場人力老化問題，自106學年度起推出「獎勵高中從農方案」，國中畢業生選讀11所農校農場經營科升學，入學後學期成績班排前50%且完成農業職涯探索者，每學年最多可領到3萬元獎助獎勵金。

農委會主委林聰賢指出，台灣農業現場人力老化，面臨農業人才斷層危機，已往台灣的農業技職體系人才培育完整，但隨學校轉型，農業人才培育數量遞減，今年特地與全國11所農校合作「獎勵高中從農」，盼培育新興青年人力加入綠色經濟產業。

農委會輔導處長洪忠修指出，獎勵方案自106學年度起推出，提供就讀農場經營科成績優異的學生，入學後成績前50%且完成農業職涯探索20天者，就可獲每學期5000元的農業獎助學金及探索額外獎勵金1萬元；職涯探索最多累計40天發給2萬元，等於學生入學後每學年最多可領到3萬元獎學金，3年下來可領9萬元。

除外，學生畢業後選讀農委會推動的大學農業公費專班更能獲加分入學，打通升學之路。

若學生畢業後不想直接升學，也能接續「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，由教育部及勞動部補助每月1萬元，最多補助3年，等於可領36萬元，加計入學紅包，等於讀大學前可望存到45萬元。

屏東佳冬高農校長楊榮豐指出，已往選讀該校農經科學生多屬經濟弱勢生，畢業後約半數選擇就業，這項替農經科量身打造的「入學紅包」是招生利多，應能吸引學生選讀意願。

興大附農校長蔡孟峰也肯定計畫是招生利多，但因20日起國中生就要選填免試入學高中職志願，訊息公告時程太晚，招生效應應會明年才浮現。

今年才20歲，讀完旗山農工的陳威志選擇回家幫農，已務農4年的他說，農場缺工情況普遍，是他選擇投入農業的重要因素，連19歲的弟弟也加入，雖然農業靠天吃飯，但只要勤奮以對，仍有不錯的收入，但盼計畫能改善農業人才斷層問題。