| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

國中畢業升學農校農經科 今年起最多可領3萬「升學紅包」

今年起國中畢業升學農校農經科有最多3萬元的「升學紅包」可領。（記者蘇孟娟攝）

2017-06-07  21:42

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今年國中應屆畢業生選讀全國11所農校的農場經營科升學，就有機會每學年最多領3萬元的「升學紅包」！

農委會為改善農業現場人力老化問題，自106學年度起推出「獎勵高中從農方案」，國中畢業生選讀11所農校農場經營科升學，入學後學期成績班排前50%且完成農業職涯探索者，每學年最多可領到3萬元獎助獎勵金。

農委會主委林聰賢指出，台灣農業現場人力老化，面臨農業人才斷層危機，已往台灣的農業技職體系人才培育完整，但隨學校轉型，農業人才培育數量遞減，今年特地與全國11所農校合作「獎勵高中從農」，盼培育新興青年人力加入綠色經濟產業。

農委會輔導處長洪忠修指出，獎勵方案自106學年度起推出，提供就讀農場經營科成績優異的學生，入學後成績前50%且完成農業職涯探索20天者，就可獲每學期5000元的農業獎助學金及探索額外獎勵金1萬元；職涯探索最多累計40天發給2萬元，等於學生入學後每學年最多可領到3萬元獎學金，3年下來可領9萬元。

除外，學生畢業後選讀農委會推動的大學農業公費專班更能獲加分入學，打通升學之路。

若學生畢業後不想直接升學，也能接續「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，由教育部及勞動部補助每月1萬元，最多補助3年，等於可領36萬元，加計入學紅包，等於讀大學前可望存到45萬元。

屏東佳冬高農校長楊榮豐指出，已往選讀該校農經科學生多屬經濟弱勢生，畢業後約半數選擇就業，這項替農經科量身打造的「入學紅包」是招生利多，應能吸引學生選讀意願。

興大附農校長蔡孟峰也肯定計畫是招生利多，但因20日起國中生就要選填免試入學高中職志願，訊息公告時程太晚，招生效應應會明年才浮現。

今年才20歲，讀完旗山農工的陳威志選擇回家幫農，已務農4年的他說，農場缺工情況普遍，是他選擇投入農業的重要因素，連19歲的弟弟也加入，雖然農業靠天吃飯，但只要勤奮以對，仍有不錯的收入，但盼計畫能改善農業人才斷層問題。

廣告
  • 今年起國中畢業升學農校農經科有最多3萬元的「升學紅包」可領。（記者蘇孟娟攝）

    今年起國中畢業升學農校農經科有最多3萬元的「升學紅包」可領。（記者蘇孟娟攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 升學 獎學金 農校
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧滑溜牛肉片
好清爽✧花椒高麗菜
超簡單！法式烤布蕾
如何挑選新鮮茄子？
轉寄

標題：國中畢業升學農校農經科 今年起最多可領3萬「升學紅包」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月7日‧星期三‧丁酉年五月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.