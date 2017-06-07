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雨彈加豔陽 田尾花卉災情慘、花價恐漲

田尾花卉產區嚴重受創，不少花田泡水，農民只能忍痛剪除。（記者陳冠備攝）

2017-06-07  19:15

〔記者陳冠備／彰化報導〕今年梅雨鋒面就像雨彈空襲，造成中部地區多處農田泡水，水位一退，彰化地區又連日出現34度高溫，在高溫日曬下，田尾非洲菊、燈照菊等花卉，不少產區已經出現植株腐爛、花瓣泛黃的現象，田尾花卉拍賣市場總經理高明輝表示，氣溫持續飆高下，復原無望，花價恐有漲價可能。

花鄉田尾是國內非洲菊與菊花的盛產地，生產面積合計約260公頃，近期產區進入採收期，可是梅雨鋒面不留情，連續幾波豪雨造成多處路段水利溝排水不及，溢流至花田中，泡水多日的花卉根部已經缺氧，又出現34度豔陽，花朵也瞬間枯萎，受損的花農們只能想辦法搶救。

農民劉進興表示，從事花卉種植30多年，第一次遇到梅雨季節的雨量比颱風還恐怖，這次種殖非洲菊的溫室花園，因處較低窪路段，隔壁溪流排水不及，通通湧入溫室裡，6000株花朵原本下週就可以進入採收，可是雨彈加日照，已經開始出現枯萎、掉葉情況，存活率恐不到1成，損失將近十多萬元。

劉姓花農表示，豪雨來得快又猛，水利溝根本來不及宣洩，導致位在三豐路段的2分地花田全遭水淹，趁天氣放晴趕快來搶救，剪下枯枝留下樹頭，看植株能不能在重新長出來。

高明輝表示，目前災情未反應花價上，不過這次瞬間豪雨太猛，對花株而言絕對會造成衝擊，水傷也會影響採收品質，日後高溫只是加劇腐爛，未來幾天遇到供量大的祭拜日，花價就有上漲的可能。

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  • 農民面對泡水過花卉只能忍痛剪除。（記者陳冠備攝）

    農民面對泡水過花卉只能忍痛剪除。（記者陳冠備攝）

  • 溫室種植的非洲菊也遭豪雨倒灌侵襲。（記者陳冠備攝）

    溫室種植的非洲菊也遭豪雨倒灌侵襲。（記者陳冠備攝）

  • 豪雨退後在植株上留下不少汙泥，花卉嚴重缺氧，逐漸枯委，復活率不高。（記者陳冠備攝）

    豪雨退後在植株上留下不少汙泥，花卉嚴重缺氧，逐漸枯委，復活率不高。（記者陳冠備攝）

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