三重重新市場要做ROT 但攤商不想有二房東

新北市三重區重新公有零售市場位於重新路一段、中央北路交叉口，地段位置極佳。（記者李雅雯攝）

2017-06-07 20:54

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市政府市場處規劃三重區重新公有零售市場循「促進民間參與公共建設法 」引進ROT模式，由廠商進駐修整建物，也具營運權廿年；然攤商對此多持反對意見，認為「二房東」接管公有零售市場沒保障；市場處將納入攤商意見再做招商條件規劃。

重新公有零售市場緊鄰台北橋、捷運台北橋站，旁側白天是熱鬧早市；晚上是三和觀光夜市，地段區位極佳。重新公有零售市場是一棟四層樓建物，在民國六十五年十二月落成完工，現狀一樓由攤商設攤；二、四樓外租使用；三樓則閒置；市場處委託顧問團隊執行的報告中指出，目前建物有老舊、耐震力不足問題，各樓層未達商業規模，為了活化重新公有零售市場，且帶動周邊活動，擬將引進ROT模式。

此項規劃卻讓攤商大反彈，他們認為該建物在幾年前就補強過，現又再以修繕名義找廠商，少少經費就要將全棟主導權歸給「二房東」，對於各家攤商權益沒保障，難以接受；重新公有零售市場的促成是當年許多攤商共同合力促成，怎麼可以忽略此背景，滅了元老始祖。

新北市議員李坤城關切此議題，他認為，修繕建物工程款一千三百多萬元是新北市府可以擔下的金額，區區工程款和權利金就將二十年主導權歸他人，確實容易讓攤商有疑慮，目前也尚無權利金收取等細節，應該訊息再多披露些再討論。

市場處營運規劃科長莊惠青指出，權利金分為「開發權利金」、「營運權利金」，收取金額和比例將由各廠商提案研擬，目前招商條件尚在草擬中，這段期間也是廣納意見，攤商的聲音將會納入考量中；ROT引進民間創意和投資，活化市場效用達到民眾、廠商、政府三贏，是市場處期待的。

ROT（Rehabilitate-Operate-Transfer ，擴（整）建-營運-移轉）是指政府委託民間機構，或由民間機構向政府租賃現有設施，予以擴建、整建後並為營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府。