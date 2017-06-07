8公部門欠舊制勞退44億 勞動部：要求盡速補足

勞動部表示尊重監察院職權，也將持續與這些公部門溝通並發文通知，要求編列還款預算，盼能盡快補足差額。（記者吳柏緯攝）

2017-06-07 19:27

〔記者吳柏緯／台北報導〕國防部與7個縣市政府，105年的勞工退休準備金未補足額達44.31億元，遭監察院糾正。勞動部表示尊重監察院職權，也將持續與這些公部門溝通並發文通知，要求編列還款預算，盼能盡快補足差額。

勞動基準法前年修法通過第56條第2項規定，要求企業主須在每年年底前，確認隔年符合退休條件卻仍在職的勞退舊制勞工人數，並在隔年3月底前提撥足額退休金，否則將依法開罰9萬至45萬元。

根據監察院調查，新制上路2年後，仍有9000多家事業單位未提撥足額，名單中更驚見國防部與7個縣市政府，有政府帶頭違法之嫌。監察院今針對這8個公部門提出糾正，同時勞動部也被認為疏於督導，一併被糾正。

勞動部勞動福祉退休司長孫碧霞表示，這些被點名的縣市政府都有制定還款計畫，也有執行，不過由於財務困難等各式原因較難一次補齊，因此採分期補齊。勞動部也將持續與這些公部門溝通，並發函通知，要求積極籌措經費、編列預算，儘速補足差額。而截至106年3月底，已繳納5億多元，缺額剩39億元。

此外，監察院指出，不少事業單位長期未依法按月為勞工提撥退休準備金。截至去年底，共有7919家累積欠繳月數超過12個月；欠繳月數超過60個月的則高達2996家。

對此，孫碧霞澄清是因作業差異造成的誤會。她表示，舊制勞退並非統一開單，而是由公司自行計算並依比例提撥，因此發生不少事業單位已提前預繳，但是填繳費單時卻僅註明繳款月份，因而造成預繳3個月或半年，但文書資料上顯示僅繳了1個月。

為了避免這樣的情況再度發生，勞動部與台灣銀行於去年底合作建置「事業單位線上查詢系統」，方便雇主確認繳款狀況，若有錯誤可直接向台灣銀行反映，藉此填補文書的疏漏。

雖然被監察院糾正，不過孫碧霞表示新制上路以來，成效仍然不錯。截至105年12月底，舊制勞工退休準備金開戶率已達99.94％，105年度事業單位提撥勞工退休準備金達2265億元，較前一年大幅增加1429億元。

105年底已提撥足額的事業單位達11萬5000多家，佔全部舊制家數的93.22％，另也已針對46家未提撥足額者開罰。