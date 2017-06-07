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議員居間協調 東港共和新村明緩拆

2017-06-07  21:24

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國防部原訂明天（8日）拆除屏縣東港鎮共和新村部分區域，內有1棟日式特等房及3間克難屋，歷史均超過50年，自救會獲悉揚言抗議，屏東縣議員蔣月惠接獲陳情今（7日）居間協調，達成暫緩拆除共識，也隨即向文化部提報將全區保留為聚落建築群。

東港鎮共和新村建於1937年至1940年左右，約近80年歷史，近年來居民及文史工作者力爭保留眷舍群，在去年文資法修改之前，文史人士曾向屏文資審議委員會提報保留，最後以分區方式，將甲、乙區15棟列冊，其餘妾身未明，基於環境考量，國防部近日計畫拆除靠近東隆國小的區域。

共和新村自救會長王立皓表示，該區有日式特等房1間、克難屋3棟，任何一棟屋齡都超過50年以上，聚落發展是奠定地方發展的基礎與價值，政府不能用怪手將其剷除殆盡，最後再引進大面積的水泥。

協助保存的屏東眷村子弟葉慶元也說，共和新村原有88棟眷舍，如今僅存約42棟，去年文資法修改後，加入50年以上歷史房舍應做文資評估，且要在6個月內審議，但共和新村是在修正前提報，就算15棟被列冊，也不知何去何從，因此要再提報審議。

縣議員蔣月惠今天下午召開協調會，自救會長王立皓、居民丁雲龍、葉慶元，以及空軍防空砲兵部隊訓練中心政戰處長鄭啟錕等人出席，達成暫緩拆除共識；蔣月惠也隨即協助自救會向文化部文資局提報「日本時代東港海軍航空隊官舍群與相關附屬設施（東港共和新村）」為聚落建築群，並依文資法函請國防部暫停施工。

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  • 屏東縣議員蔣月惠（中）今開協調會。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣議員蔣月惠（中）今開協調會。（記者羅欣貞攝）

  • 預定拆除的區域。（圖由居民丁雲龍提供）

    預定拆除的區域。（圖由居民丁雲龍提供）

  • 預定拆除的公告。（記者羅欣貞攝）

    預定拆除的公告。（記者羅欣貞攝）

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