「亞太小學數學奧林匹克競賽」 台灣學童獲四金

2017-06-07 22:19

〔記者翁聿煌／新北報導〕「2017年亞太小學數學奧林匹克競賽」（APMOPS）日前在新加坡舉行，包含來自台灣、澳洲、汶萊、印尼、印度、馬來西亞、韓國、香港、澳門、菲律賓、越南與地主國新加坡等7千多位各國數學好手參賽，台灣選手歷經過關斬將，有10位選手在各國好手競爭中脫穎而出，其中新北市樂利國小沈揚凱、海山國小劉晉瑋、台北市金華國小陳漢及新竹縣大坪國小梁棨理獲得金牌。

海山國小6年級劉晉瑋從幼稚園就開始學珠心算，展現數學潛力，他喜歡挑戰不會的問題，因為學數學有成就感，愈學愈有興趣，目前已有國中數學三年級的實力，劉晉瑋說，曾經想過將來當個數學家，但現在又不確定，劉媽媽從兒子小時候，就會注意數學比賽的資訊，培養劉晉瑋的比賽經驗，劉媽媽說，如果把數學基礎打好，將來學什麼應該都有幫助。

樂利國小6年級的沈揚凱說，平常除了算數學，就是打電玩，沈媽媽說，她讓揚凱小時候玩組合式積木，覺得他邏輯思考推理能力不錯，希望他除了數學，也能多培養其他的興趣，這次能夠出賽，孩子也很開心。

南山中學主任崔秀雲說，亞太小學數學奧林匹克競賽（APMOPS）創始於1990年，為亞太地區大型國際數學競賽，每年吸引各國優異學生參加。

南山中學與國立台北教育大學數學暨資訊教育學系合作培訓台灣選手，北教大數學暨資訊教育學系教授劉宣谷說，台灣的國小學童較缺少文字和語言表達能力的訓練，選手賽前訓練除了提升解題能力外，重點在加強表達與敘事的能力，建議家長可以多傾聽孩童的語言表達的邏輯性，提升孩童的思維能力。

北教大副教授鄭彥修說，我國近年來實施教改，著重適性發展，以提高學習興趣、動機與熱誠為目的，有別於其他亞太地區仍將成績奉為圭臬，台灣學生依然可在國際競賽中嶄露頭角，著實不易。