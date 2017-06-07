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車壓+挖破 中市停水6天引爆民怨

2017-06-07  19:16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕東山路、天祥街、力行地下道陸續施工填平，周邊替代道路車流量大增加上重車行駛，太原路老舊自來水管不堪重壓頻頻破裂，天祥街也被工程單位挖破，造成連續6天大停水，補漏修管，地方活在隨時停水的陰霾，怨聲載道，要求換管或更新設備。

替代道路太原路地下道近來車流量增加逾3成，公車、砂石車也大幅增加，當地北屯北興里長陳長勳指該路段地下自來水管線已經超過25年，老舊不堪重壓，短短不到30公尺，從上月24日起發現漏水，接連四天、每天爆管漏水，天天停水補修，影響北屯、北區和東區部分鄰里，影響四千戶。

上月29日天祥街地下道填平時又被鐵工局工程單位挖破自來水管線，又停水修管兩天，據了解又影響附近鄰里約一千五百戶，議員沈佑蓮也喊話相關單位能小心工施工、加速搶修，不要讓民眾承受交通黑暗期，又要面臨無水之苦。

陳長勳說，居民苦不堪言，地下道填平施工，替代道路有太原路地下道、興進路、東光路822巷等，但地下自來水管線大多老舊，擔心水管不是被車子壓破就是被工程單位挖破，隨時會無預警停水，生意、生活都大受影響，希望工程完成後能汰舊換新，但短期能先更新止水閥，才不會水管破管補漏就得大區域停水。

自來水台中水廠蘇怡昌指出，兩次停水分別成600多戶停水，將會觀察太原路漏水頻率，評估列入明年汱換管線，也會向鐵工局求償挖斷水管理賠，且為及早發現水管破裂補漏，會加強巡查水壓異常偵測，目前水線呈網狀送水，一旦漏水就立即區域關閉、短時間搶修，趕在8小時內修復，現在大樓多有水塔大多能無感度過，也希望用戶裝設的水塔能標準化配合。

鐵工局則表示，未來會加強施工前會勘、確認管線圖，怪手一旦遇到地下異物就會立刻停工，避免再出錯。

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  • 東山路地下道填平工程封路，替代道路車流大增。（記者蔡淑媛攝）

    東山路地下道填平工程封路，替代道路車流大增。（記者蔡淑媛攝）

  • 替代道路太原路地下道上月底連續四天四處地下自來水管破裂漏水，從中央隔島一路補到路邊。（記者蔡淑媛攝）

    替代道路太原路地下道上月底連續四天四處地下自來水管破裂漏水，從中央隔島一路補到路邊。（記者蔡淑媛攝）

  • 替代道路太原路地下道車流量大增、重車也多，造成地下老舊自來水管頻頻破裂漏水。（記者蔡淑媛翻攝）

    替代道路太原路地下道車流量大增、重車也多，造成地下老舊自來水管頻頻破裂漏水。（記者蔡淑媛翻攝）

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