中市社會局推「素人達人」 讓志工發揮專才傳授經驗

2017-06-07 21:07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市社會局規劃全市14個家庭福利服務中心各自成立志工隊，並推出「素人達人」，讓志工發揮所長，在家庭中心擔任經驗的傳承工作，如同「真人圖書館」。

社會局希望家庭福利服務中心能吸引更多的社區民眾來家庭中心參與活動，甚至親子一同參與，增加家庭成員的情感，發揮家庭功能。

社會局規劃每一個家庭福利服務中心成立一個志工隊，每一個志工隊至少10人，並且推動「素人達人」，就是發揮志工的專才，在家庭中心擔任「達人」，每週一至二天，到家庭中心，傳授其經驗，如同一本活動的書本，可讓民眾閱讀，讓民眾願意到家庭中心來，學習達人的經驗。

社會局表示，若志工本身是旅遊專家，家庭中心就可安排這位旅遊達人，每週一或二次到家庭中心，讓想要出國旅遊的民眾可到家庭中心來，甚至帶著小朋友，一同聽取達人傳授旅遊的經驗，也讓志工們的專業能獲得肯定。

目前已有多個家庭中心已展開素人志工經驗傳承的計劃，如石岡區就推出「一畝田」計畫，安排懂得植栽的志工，傳授如何在有限空間的地方，學習植栽，收成後，這些蔬果就可做為新鮮蔬果食物銀行，可將蔬果發送給弱勢家庭。

烏日家庭中心則推出「農作綠手指」，協助參與的民眾打造通氣種菜箱，透過陪伴與分享，打造空中家心菜園，讓學習民眾，可以親子一同在家中進行種植，增進感情。

西區家庭中心則是請故事達人，透過主題式繪本，教父母如何陪伴孩子念繪本。