家貧、成績全校最後 原民生拚過高餐第1階段篩選

2017-06-07 19:38

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮同德家商原民學生潘坤隆、林欣慈、林子恒，四技二專入學甄選，通過國立高雄餐旅大學第1階段篩選，其中潘坤隆家境貧困，與妹妹被安置在機構，他從國中成績全校倒數，拚到高二保持全班第一，他說，希望能錄取高餐，將來能開店，接妹妹一起生活。

通過高餐第1階段篩選的潘坤隆、林欣慈、林子恒，前2人是阿美族，林子恒則是卑南族原住民，3人的家境都沒有很好，但都知道努力才能改變現況，林子恒、林欣慈2人接受中餐選手訓練，其中林欣慈高二曾獲全國技能競賽中餐烹飪中區第二名。

林子恒和林欣慈也努力考證照，各有8張和9張證照，林子恒除對中餐有興趣，也對航空運輸有興趣，所以選填高餐的航空暨運輸服務管理系，將來能往航空運輸方向發展；而林欣慈則希望有朝一日成為大廚，未來則希望能開餐廳。

另1名阿美族學生潘坤隆，則境遇可憐，因父親嗜酒、母親離家，國三畢業前被安置到機構，才開始過溫飽正常的生活。

國中成績是全校最後一名，到機構後生活正常，受到老師和社工的關心，他努力讀書，高二就拚上全班第一名。

潘坤隆說，當拚到第二名時，機構的老師和班導都鼓勵再拚看看，結果真的拚到第一名，終於相信「努力真的可以實現夢想」。而自己最大的夢想是成為有實力的甜點師傅，將來能開店，接妹妹一起生活。