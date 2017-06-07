高鐵南港站通車將滿周年 分散台北站近10％旅客

高鐵南港站通車將滿週年，分食台北站近10％旅客（圖：台灣高鐵公司提供）

2017-06-07 18:52

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵南港站去年7月通車至今將滿周年，每日近169,839人次搭乘，當時希望南港站最終可分散台北車站31.25%旅客量，使大台北地區三站旅客量分布成為南港站25%、台北站55%、板橋站20%。依今年4月大台北三站旅客量分布情況來看，台北站比例及實際搭車人次的確有些微下滑，三站旅運量分布為南港站9.6%、台北站71.1%、板橋站19.2%。

高鐵南港站今年4月運量較去年7月剛通車時相比，每日運量成長約46.39%，不過前年底通車的苗栗、彰化、雲林三站情況就沒這麼好。扣除因通車前半個月推出幾乎是買一送一的優惠而吸引大批乘車人潮的情況，去年1月與今年4月相比，三站每日運量分別成長18.52%、18.72%、20.73%，但4月每日搭乘人數分別只有4094人次、3703人次、6872人次；且當中運量最好的雲林站，今年4月每日進出站人次約較南港站少4273人次。

高鐵南港站旅客來源最主要還是分散從台北站分散而來，為吸引更多旅客到南港站搭車，高鐵公司也推出過由南港站進出旅客可抽獎等活動。台灣高鐵公司表示，相信未來南港站能分散更多原本要從台北站搭車旅客，尤其是今年4月27日台鐵時刻表改點後，台鐵列車往返花蓮地區停靠南港站的自強號，由以前每週21班大幅增加至197班，讓東部旅客轉乘高鐵更便利，台鐵列車現於南港站總停靠班次每週達1436班。

高鐵台北站在去年6月南港站通車前的運量，每日進出站約83,974人次，今年4月每日約82,495人次；雖然僅減少約1479人次，不過在南港站通車前，台北站運量是逐年上升，南港站通車後沒成長還有些微下滑。住東湖的王姓民眾表示，南港站公車後，對於要前往中南部出差的便利性高非常多，以前要搭高鐵光從內湖到台北車站就要花半小時以上，現在只要十來分鐘就能到站，且若搭自由座幾乎都有位置可坐。