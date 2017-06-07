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忍很久了？女老師畢業照偷比中指 被網友抓到了

2017-06-07  18:53

〔即時新聞／綜合報導〕又到了6月畢業季，不少畢業冊都有老師們的合影，但這位女老生感覺好像「很不開心」，竟然在拍畢業照時偷比中指？

網友在臉書「爆廢公社」PO出一張畢業照，照片中老師們紛紛伸出手，比出時下最流行的「手指愛心」，但近看卻發現，其中一位女老師雖然笑容可掬，但她比的卻是中指！

不少網友看完後笑翻，「老師忍你們很久了」、「他只是拇指比較短」，但大部分的網友都認為，女老師應該是沒有掌握到手指愛心的訣竅，或者是以為大家要一起比出彈手指的動作，才會鬧出笑話。

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  • 網友在臉書「爆廢公社」PO出一張畢業照，照片中老師們紛紛伸出手，比出時下最流行的「手指愛心」。（圖擷自爆癈公社）

    網友在臉書「爆廢公社」PO出一張畢業照，照片中老師們紛紛伸出手，比出時下最流行的「手指愛心」。（圖擷自爆癈公社）

  • 女老師雖然笑容可掬，但疑似沒有掌握到手指愛心的訣竅，結果比出中指。（圖擷自爆癈公社）

    女老師雖然笑容可掬，但疑似沒有掌握到手指愛心的訣竅，結果比出中指。（圖擷自爆癈公社）

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