把她的車子貼成愛心！ 畢業生惡搞謝師

海星中學廣告設計科學生，從畢業典禮溜出去，在老師車子進行「貼好、貼滿」的動作。（學生提供）

2017-06-07 17:53

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「希望畢業前送老師一個永遠難忘的祝福」！花蓮私立海星中學今天畢業典禮結束，廣告設計科導師連珮芸走到停車場準備開車回家，卻發現自己車子遭到「惡搞」，整台車貼滿黃色便利貼、還有粉紅「愛心」，讓她好氣又好笑！

廣告設計科今年30多位畢業生，有3分之2都參加這項「秘密行動」，3名「主謀」李品毅、陳浩瑋及蔡啟洋說，為了給老師不一樣的臨別禮物，大家花很多時間討論要買什麼禮物，但最後決定「來個不一樣的」；而學生成立的LINE任務群組，還有學生手滑「把老師拉進來」，計畫差點曝光。

海星中學今天畢業典禮，包括普通科、綜合科共11班、433名學生依序上台領證書、接受表揚。為了「特別任務」不讓導師連珮芸發現，廣告設計科畢業班20多位學生還輪流從典禮會場溜出去，花了2小時在老師車上「貼好、貼滿」3000多張黃色、粉紅色便利貼，而車輪輪框、擋風玻璃部位還黏貼上粉紅色貼紙的「愛心」圖案，十分可愛。

等到畢業典禮結束，老師到停車場牽車發現學生的「傑作」，讓她開心又感動；現場學生提議，希望老師「把貼滿便利貼的車開回家」，但連珮芸當場笑著回絕：「便利貼一邊開車一邊掉，會製造垃圾」，最後師生們一起把所有便利貼撕掉。

她說，這是她第一次帶導師班直到畢業，很謝謝學生給她的驚喜，雖有預感學生似乎想做什麼，但她想，學生只要知道老師一直在關心著他們，就不會對老師做有惡意的事情，她對學生很有信心。

被學生惡搞的導師連珮芸32歲，當老師第4年，目前在東華大學藝術設計系念碩士班。學生陳浩瑋說，班上本來很皮、上課超吵鬧，起初以為老師討厭我們，也不知如何和老師相處而排斥她；後來因為違反規定，班上出了很多事情，老師卻沒放棄大家，仍努力找學生談。

陳浩瑋說，老師總是告訴他們：「你們本性不是這樣的」，對此他曾不以為然，但久了就知道老師是為他們好。他說，3年的相處感覺「老師就像我們的姊姊、朋友」，默契十足，也開始能體會老師的想法，也會開玩笑安慰她，這3年和老師的相處「很快樂、每一天都很特別」，真的很捨不得畢業。

海星中學廣告設計科學生，從畢業典禮溜出去，在老師車子進行「貼好、貼滿」的動作。（學生提供）

海星中學廣告設計科學生，從畢業典禮溜出去，在老師車子進行「貼好、貼滿」的動作。（學生提供）

海星中學廣告設計科學生，從畢業典禮溜出去，在老師車子進行「貼好、貼滿」的動作。（學生提供）

海星中學廣告設計科學生，從畢業典禮溜出去，在老師車子進行「貼好、貼滿」的動作。（學生提供）

32歲海星中學廣告設計科老師連珮芸。（記者花孟璟攝）