| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
下班回家注意！ 新北、宜蘭發布豪雨特報
 首頁 > 生活

新中橫土石泥濘搶通 部分路段單線通車

台21線信義鄉87至88K因土石泥濘影響通行，信義工務段以單線管制全力清運土石。（記者劉濱銓攝）

2017-06-07  17:40

〔記者劉濱銓／南投報導〕梅雨鋒面釀災重創南投縣信義鄉，當地主要聯外道路台21線多處出現落石泥水影響交通，經公路總局信義工務段連日搶修，市區路段87至88K（加油站至超商段）已搶通，惟當地水勢不止，造成該路段仍有泥濘積水，工務段強調，台21已全線搶通，部分路段因土石堆積採單線通行，近期將陸續排除，呼籲用路人上山仍需留意路況。

台21線信義鄉加油站到超商路段，是當地交通運量相當大的地區，惟日前大雨土石阻礙通行，路面也因大水灌入隆起，雖搶通後已能維持進出，但道路二側仍堆放土石，加上山區水流與排水不佳造成積水，往來車輛配合土石清運採取單線管制，只是通行仍得涉過泥水，造成用路人不便。

工務段表示，目前87至88K路面因大水不止而積水，在水退去前只能先將土石清完，並儘快完成雙線通行，之後才能重新鋪設二旁的隆起路面，而往山區同富村等沿線路段，則有幾處堆置落石採單線通車，將會盡快排除，至於前往塔塔加的115.5K崩坍路段，則因山區午後仍有大雨落石，現階段仍安排機具待命，並維持單線通行，呼籲民眾上山注意邊坡路況，確保行車安全。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 106年62豪雨 搶通 新中橫 豪雨
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧滑溜牛肉片
好清爽✧花椒高麗菜
超簡單！法式烤布蕾
如何挑選新鮮茄子？
轉寄

標題：新中橫土石泥濘搶通 部分路段單線通車


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月7日‧星期三‧丁酉年五月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.