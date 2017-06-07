新竹古蹟東安橋 悄悄穿上白色「水泥襪」惹議

2017-06-07 22:02

［記者黃美珠／關西報導］新竹縣出現破天荒首例，縣定古蹟在縣府不知情下，被地方鎮公所「惦惦」自費修復完成，「熱血」幫忙的關西鎮公所雖出於好意，工法也吻合縣府的修復再利用計畫，但因有違反文資法、甚至採購法的疑慮，文化局決定發文通知各公所以此為戒，請大家給古蹟、歷史建物更細心的照顧和對待，避免好意變了調，平添困擾。

縣府文化局副局長周秋堯直言，古蹟和歷史建物的修復，除須參酌主管機關所做的修復再利用計畫內容，就連設計和施工廠商的資格也有限制，不是所有廠商都可以參與。

80幾年歷史的東安橋橫跨關西牛欄河，是個典雅的石砌拱橋，8年前被新竹縣政府指定為縣定古蹟，縣府文化局是主管機關，鎮公所為管理單位。

最近很多遊客、鄉親都很納悶，原本古樸、色調一致的橋墩，在其沉箱部位卻好像穿上白色水泥襪一樣，竟然被重新塗刷過水泥。橋面上欄杆叢生的雜草被清理後，也有好幾處小龜裂處被用水泥修補過，有人因此舉報「有人破壞古蹟」。

文化局緊急到場會勘才知是鎮公所發包施工的。主要是沉箱部位本來就是水泥所做，因不堪河水沖刷已有多處毀損，擔心橋梁和行水安全才會自行施工整修。

文化局表示，公所不管基於什麼理由起心動念要修古蹟的時候就要先告知該局，他們可以提供修復的原則、合格的設計者和施工廠商，還可以幫忙爭取適當的補助，但不可以沒有報備就逕自執行。這狀況還是新竹縣第1次發生。所幸公所的工法，吻合該局去年完成的修復再利用計畫，所以前述整修行為不致於造成古蹟毀損。

關西鎮公所主任秘書吳祥光說，他們是基於前述安全考量，才會在代表會支持下，一併納入牛欄河親水公園700萬的整修計畫內施作，程序上雖有瑕疵，但工法的設計就是依照縣府的計畫來做。

除了加強橋墩的保護，他們也把原來生長在古蹟橋面欄杆上的雜草都清理乾淨，且請管線單位幫忙移除原來附掛在古橋上的管線，幫東安古橋「減重」。

但是關心的鄉親們則有人抨擊公所便宜行事且沒常識，才會繼近年以整治牛欄河親水公園為名，大肆擴大水泥構造物在親水公園周邊，扼殺牛欄河美景一樣讓人不解。

對此，吳祥光說，他們沒有新設構造物，但同樣基於安全考量，把親水公園內舊有的構造物整修、加強安全防護而已。

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