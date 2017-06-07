一例一休影響？ 中市納骨塔端午節關門

2017-06-07 17:34

〔記者張菁雅／台中報導〕端午節是民間重要節日，台中市議員顏莉敏今天在總質詢時指出，許多民眾利用端午連假返鄉祭祖，到了納骨塔卻發現鐵門深鎖，經她詢問民政局，原來是因應一例一休所致。她痛批市府此舉根本是不近人情，沒有站在民眾立場思考。

顏莉敏說，端午節為每年三大節日之一，民間習俗要在午時前祭拜祖先，但她接獲許多民眾陳情，端午節連假期間前往各納骨塔祭拜祖先，沙鹿、清水等區的公立納骨塔卻鐵門深鎖，也沒有事先公告周知，讓不知情的民眾帶著大包小包的供品卻撲空。

顏莉敏指出，經她向民政局了解，原來是為了因應一例一休，部分納骨塔試辦預約制，但多數民眾根本不知道有這項措施，尤其不少人是從外地返鄉，沒有預約的結果就是吃閉門羹。她也表示，公有納骨塔及殯儀館等公共設施，不僅是市民的公共財，更是維護優良傳統習俗的重要據點，她要求市府立即檢討現有制度，滿足民眾祭祖需求。

台中市生命禮儀管理處表示，為配合民間習俗及妥適調配運用人力，自今年5月起，每逢週日及國定假日，清水、沙鹿、大甲、大安、梧棲區公立納骨堂塔如需辦理骨灰骸進塔、扶正或百日祭祀等業務，採預約服務制；一般民眾仍可前往祭祖，如民眾有其他需求，也可即時聯絡管理人員前往處理。

生管處也說，相關預約方式、電話資訊均公告於該處官網，且在各納骨堂塔均有張貼訊息供民眾查閱。

民政局長蔡世寅則表示，已請生管處研議改善措施，以滿足民眾慎終追遠的心意。