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苗消局擬定登山條例草案 未來違者將收救援費用

2017-06-07  17:43

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣境多山，且有雪霸國家公園，是登山熱門地區，山難救援行動屢見不鮮。苗栗縣政府消防局已擬定登山活動管理自治條例草案，規範登山時必須攜帶衛星定位、通訊設備，須有領隊帶領並辦理保險，依照登山計畫從事活動等，違者可罰3千至5萬元，並必須支付相關的搜救費用，將送縣府及議會審議通過後公布實施。

縣內海拔3000公尺的高山有10座，海拔1000到3000公尺的中級山，狀況也不少，尤以南庄鄉加里山最為頻繁，縣議員陳光軒於去年行文縣府消防局要求制訂相關自治條例，經消防局研擬，已完成草案17條。

消防局災害搶救科長張焜郁說，台中、南投及花蓮等縣市，都已針對登山活動實施相關自治條例，消防局也參照上述縣市條例，已完成登山活動管理自治條例草案，希望藉此提升登山活動的安全，也避免救災資源浪費。

張焜郁指出，草案條例規範凡進入管制山域攀登，需申請取得入山許可，並規劃提出登山計畫，不得改變活動路線或範圍，必須攜帶具定位功能及可供緊急連絡的衛星通信設備。

張焜郁說，且需有領隊帶領，領隊也要具備基本救命術證書或初級救護技術員證照，也必須投保含緊急救援費用的登山綜合保險。若未依規定者，攀登需出動消防人員搜救，消防局事後將向當事人追償相關搜救費用，並將處罰3千元到5萬元。

消防局統計，101年到106年5月，計有58件登山意外救助勤務，平均每個月1起，對消防整體救災資源，是不小的負荷。

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  • 苗栗縣政府消防局已擬定登山活動管理自治條例草案，未來通過實施後，將對違反規定者救援，收取費用。（圖由苗栗縣政府消防局提供）

    苗栗縣政府消防局已擬定登山活動管理自治條例草案，未來通過實施後，將對違反規定者救援，收取費用。（圖由苗栗縣政府消防局提供）

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